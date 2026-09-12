Имотите на властта. Сметната палата пусна декларациите
Разкри апартаменти, ниви, коли и банкови влогове на министри и депутати
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Разкри апартаменти, ниви, коли и банкови влогове на министри и депутати
Подпомагането ще покрие част от разходите за продукти за растителна защита
Документите са публични и могат да бъдат прочетени на сайта на МС
Това е валидно и за периода на двойно обращение до 31 януари 2026 година
Правилата от НАП след въвеждането на единната европейска валута
Освен данъци върху доходите, компаниите обявяват и касовите си наличности и вземанията над 50 000 лв.
Какво следва?
Тази година също ще трябва да се представи декларация - в срок до 31 декември
Крайната дата наближава
През април от приходната агенция напомниха с електронни писма на над 87 000 физически лица
От НАП съобщиха тези дни, че изпращат имейли или се обажда по телефона на физическите лица
Прагът за регистрация пада
За да се възползваме от тази възможност, трябва до края на деня да подадем декларация онлайн
Данъчната кампания за деклариране на доходите на физически лица, получени през 2024 г., приключва на 30 април
Президентът на Славия говори след победата на своя отбор с 3:2
Формулярът за дължими данъци за последното тримесечие на 2024 г. се представя в НАП
Данъчните власти в акция
Приходната агенция напомня с писма и обаждане по телефона на граждани да декларират доходите си
Двама са си "купили" автомобилите за 0 лева
Данни за доходите си подават всички, които са се възползвали от данъчното облекчение за родители, имат хонорари или доходи от наем