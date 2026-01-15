Колко ни излиза грипът тази година

Грипната вълна се разраства. Варна вече е в епидемия, няколко други области също са с повишена заболеваемост.

Грипът тази зима удря не само здравето ни, но и джоба. В аптеките търсенето расте, а заедно с него и цените на лекарствата, съобщава сайтът petel.bg.

Пакетът от лекарства включва кашлица, хапчета за температура, както и прахчета за грип, спрей за гърло и хапчета за подсилване на имунната система, е на стойност към 42 евро.



"Платих около 100 лева - взела съм имуностимуланти, най-вече против грипа. Тежка е ситуацията за едно семейство, особено, ако доходите не са големи. Със сигурност с по един, два до 3 лева е повишено всяко", оплакват се пациенти на опашка за лекарства в аптека.

"Ако говорим в евро - вече около 40-50 евро е един пълен курс за лечение. Няма увеличение. Цената на лекарствата, които са с рецепта, са си регулирани, така че няма спекулации там", поясни пред Мария Томова, управител на аптека.

"От новата година няма презапасяване, може би хората си пазят доходите вече, не е като миналата година", допълни Мария.

Според формулата на математика от Българската академия на науките (БАН) проф. Огнян Кунчев 11 хиляди души у нас ще са жертва на заразата в пика ѝ, заяви той пред Bulgaria ON AIR.

Проф. Кунчев, че един от възможните пикове на грипа е средата на февруари.

При други сценарии, които той отчете за "по-вероятни" - между първата и втората седмица на февруари, като "най-реалистични" са данните за пик в началото на февруари.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com