Специални отличия за най-възрастния участник в Маратон Стара Загора 2026

Днес със специални отличия бе награден най-възрастният участник в Маратон Стара Загора 2026 - Иван Георгиев, на 89 години.

След успешното си участие в дистанцията 5 км той получи бронзов медал за трето място при ветераните над 55 години, както и подаръци от спонсорите на събитието.

В знак на признание за неговия ентусиазъм, постоянство и любов към спорта, Община Стара Загора му връчи и специална грамота за „най-голям ентусиаст“.

Отличията бяха връчени от началника на отдел „Спортни дейности“ Петко Крумов, който поздрави Иван Георгиев и подчерта, че подобни участници са истинско вдъхновение за всички със своята отдаденост и личен пример.

Поздрав към наградения отправи и председателят на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности Красимира Чахова, която отбеляза, че с участието си Иван Георгиев показва, че активният начин на живот и любовта към спорта нямат възраст.

Маратон Стара Загора 2026 и тази година събра стотици участници от страната и чужбина, а отличието на Иван Георгиев се нареди сред най-силните примери за дух, постоянство и уважение към спорта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com