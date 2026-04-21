Радев получи поздравления и от Индия

Индийският премиер Нарендра Моди поздрави Румен Радев и неговата партия за победата на парламентарните избори с пост в социалната мрежа Х.
„Най-сърдечни поздравления за г-н Румен Радев и неговата партия „Прогресивна България“ за победата им в наскоро приключилите парламентарни избори в България. Очаквам с нетърпение да работим заедно за по-нататъшното укрепване на приятелските и многостранни връзки между Индия и България, както и за нашето по-широко сътрудничество в региона“, се казва в съобщението на индийския министър-председател.
Heartiest congratulations to Mr. Rumen Radev and his party Progressive Bulgaria, for their victory in the recently concluded parliamentary elections of Bulgaria.— Narendra Modi (@narendramodi) April 21, 2026
I look forward to working together to further strengthen the friendly and multifaceted ties between India and…
