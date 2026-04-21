Радев получи поздравления и от Индия

Очаквам с нетърпение да работим заедно, заяви премиерът Нарендра Моди

Радев получи поздравления и от Индия
21 апр 26 | 21:56
Агенция Стандарт

Индийският премиер Нарендра Моди поздрави Румен Радев и неговата партия за победата на парламентарните избори с пост в социалната мрежа Х.

„Най-сърдечни поздравления за г-н Румен Радев и неговата партия „Прогресивна България“ за победата им в наскоро приключилите парламентарни избори в България. Очаквам с нетърпение да работим заедно за по-нататъшното укрепване на приятелските и многостранни връзки между Индия и България, както и за нашето по-широко сътрудничество в региона, се казва в съобщението на индийския министър-председател.

Автор Агенция Стандарт

