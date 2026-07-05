Пеевски поздрави МВР, призова служителите да пазят реда с високо вдигната глава

Лидерът на ДПС и парламентарната група на ДПС Делян Пеевски поздрави служителите на МВР по повод професионалния им празник. Поводът е 147-ата годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи.

В обръщението си той благодари на хората в системата, които отговарят за сигурността на българските граждани, реда и законността. Пеевски пожела на служителите здраве, отдаденост и сила да посрещат предизвикателствата на професията.

„Благодарим на всеки един от вас, призван да брани сигурността на всички български граждани и отстоява реда и закона“, заяви Пеевски.

Той призова служителите на МВР да бъдат безкомпромисни при изпълнението на професионалните си задължения и достойно да посрещат трудностите, които носи работата им.

„Бъдете горди и с високо вдигната глава отстоявайте реда, сигурността и законността в страната“, посочи лидерът на ДПС.

Поздравът поставя акцент върху ролята на МВР като една от ключовите институции за стабилността на държавата. В деня на професионалния празник посланието на Пеевски е насочено към уважение към службата, но и към очакването за твърдост, ред и отговорност.

В момент, в който темите за сигурността често са в центъра на обществения дебат, подобни думи звучат и като политически знак за подкрепа към системата.

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