Бруно Фернандеш грабна най-големия индивидуален приз във Висшата лига
Капитанът на Манчестър Юнайтед получи наградата за Играч на сезона след кампания с 8 гола, 20 асистенции и завръщане в Шампионската лига
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Капитанът на Манчестър Юнайтед получи наградата за Играч на сезона след кампания с 8 гола, 20 асистенции и завръщане в Шампионската лига
След победа над Челси във Висшата лига с 2:1
Ще приеме ли?
Фернандеш е изиграл 44 мача във всички състезания през този сезон
Бруно Фернандеш няма да преминава на "Олд Трафорд"