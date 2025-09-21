Аморим се произнесе за Бруно

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим похвали Бруно Фернандеш след победа над Челси във Висшата лига с 2:1.

Аморим бе категоричен, че капитанът винаги се появява, когато клубът има най-голяма нужда от него.

"Той заслужава цялата похвала. Най-важното е влиянието, което има върху отбора. Понякога не е в най-добрата позиция да бъде човекът, който решава всеки мач, но смисълът на капитанската роля е да даваш най-доброто от себе си във всяка ситуация, за да направищ отбора по-добър. Той го прави", сподели португалският специалист.

Смятам, че може да играе и по-добре - но всички в нашия тим могат да играят по-добре. Този човек заслужава да бъде в историята на клуба, не само заради това, което прави сам, но и заради това, което отборът постига", заяви Аморим след двубоя.

