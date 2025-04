Джордж Клуни неузнаваем, пълна промяна СНИМКИ

Джордж Клуни не се притеснява да променя външния си вид, дори ако това предизвиква смесени реакции. 63-годишният актьор е бил забелязан с боядисана коса.

За да се доближи повече до визията си от преди 20 години, секссимволът е боядисал популярните си иначе сребристи коси в тъмнокафяво. Актьорът се пошегувал с фенове, че се чувства остарял. Всъщност се оказва, че причината за промяната не е суета, а влизане в образ.

George Clooney embraces his cringe new look in NYC after admitting wife Amal and their kids 'hate' it https://t.co/NuUSeVlIo8