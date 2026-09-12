Халваджиян призна за Дара
Продуцентът на "Като две капки вода" е пряко свързан с певицата
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Продуцентът на "Като две капки вода" е пряко свързан с певицата
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