Поли Генова разби мерака на всички за Евровизия
Певицата омаловажи конкурса и разказа за тежкия период в живота си
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Певицата омаловажи конкурса и разказа за тежкия период в живота си
Имала нужда от помощ
Новата й песен не е просто поредният ѝ сингъл
Задава се нещо ново
Всичко е тръгнало от фотос в социалните мрежи
Невероятно признание от голямата певица
Изпълнителката разтърси музикалните сцени в Пловдив, Созопол и София с три самостоятелни концерта това лято
Предстоящият й концерт в Борисовата градина обаче ще се състои
Певицата се издаде в ефир
На 1 септември изпълнителката и нейните музиканти ще гостуват на Фестивал Аполония в Созопол
Фоновете й ликуват на концерт в Пловдив
Фалшива новина провокирала Джоузеф да поиска ръката й
Даниел, първият син на Поли, също е развълнуван, че ще си има братче или сестриче
Певицата каза "да" на своя приятел Джоузеф Шардън
Пусна мило клипче от плажа
Певицата изненада последователите си в мрежата със щастливата новина
Певицaта не можа успешно да се преобрази в колежката си Софи Маринова
Певицата се превъплъти в краля на попа Джако
Песента й "Last Night" стана хит в чужбина
Последният й хит "Last Night" стана най-слушаната българска песен в ефира и скоро дебютира по MTV