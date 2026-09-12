Кошмарът на слалома в Кортина стана огромен
Над половината от скиорите не завършиха състезанието
Следете всички новини, анализи и коментари за Кортина. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Над половината от скиорите не завършиха състезанието
Те бяха на принципа на Кубертен
Тя се контузи сериозно в Кортина вчера
125 часа спортни емоции
Актьорите Хъдсън Уилямс и Конър Стори от „Страстно съперничество“ ще са факлоносци
Заедно с Марая Кери откриват церемонията
Малшанс за Алберт Попов във втория манш на слалома в Кортина
Австриецът спечели и златото в спускането, изравни рекорд на Херман Майер и Боде Милър
Повече от 1/3 не завършиха супергигантския слалом
Швейцарката спечели супергигантския слалом в Кортина д'Ампецо
Разбира се, че искам подиум от Кортина, заяви звездата ни в алпийските ски
Силен снеговалеж е причината днес да няма алпийска комбинация при жените
От италианската федерация искат Кортина да приеме мондиала на алпийците, но след олимпиадата в Пекин 2022
Отложиха за утре слалома на Алберт Попов във Вал Д'Изер
Съдийско решение спря вчера вечерта Радослав Янков от влизане на четвъртфиналите на световната купа по сноуборд - паралелен слалом в Кортина Д'Ампецо...