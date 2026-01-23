Колко струват Зимните олимпийски игри в Италия?

Щафетата с олимпийския огън вече обикаля Италия и ще стигне до стадион "Джузепе Меаца", който е домакин на церемонията по откриване.

"Очаква се общата инвестиция да бъде около 3,5 милиарда евро. Това обхваща общо 98 проекта, 47 от които са пряко свързани със Зимните игри. Според данни на инфраструктурната компания Simico обаче, един на всеки четири от планираните проекти няма да бъде завършен навреме за Игрите. Например, новата арена за хокей на лед няма да е готова до 5 февруари, когато ще се изиграе първият мач - един срещу друг излизат жените на Швеция и Германия", каза редакторът на Gol.bg Веселин Коларов в рубриката си "Спорт и бизнес" в предаването "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria.

Официалното откриване на залата през декември беше отменено, но мачовете за Купата на Италия между 9 и 11 януари послужиха като критичен тест. И зала "Сантаджулия" го издържа с леки забележки по леда, които ще бъдат отстранени до началото на състезанията. Арената ще има само някои козметични недостатъци, които няма да попречат на нормалното провеждате на мачовете.

Също така стадионът за ски скокове в Кортина, който беше домакин на Зимните игри през 1956 г., ще бъде готов за състезания, но ремонтът му няма да бъде завършен до следващото лято. Разбира се, там ще гледаме и стискаме палци на Владимир Зографски", каза Коларов.

Какви средства бяха отпуснати за мерки за сигурност за Зимните олимпийски игри? "Италианското правителство обяви, че сигурността е сред приоритетите, но е трудно да се определи колко средства се харчат. През април беше обявен бюджет от 1,7 млрд. евро, което е със 100 милиона евро повече от предварително обявената сума.

"За разлика от Сочи 2014, Пьонгчанг 2018 и Пекин 2022, повечето от обектите през 2026 г. са на мястото си и се използват от години за Световни купи и световни първенства. Но въпреки това крехката екосистема на Алпите ще бъде подложена на огромен натиск: има нови ски лифтове, машини за изкуствен сняг, писти и пътища. И използването на снежни оръдия и увеличаването на туристическия трафик вече оказват натиск върху региона и застрашават местните екосистеми.

В центъра на критиките е изграждането на новата пързалка в Кортина, която ще бъде домакин на състезанията по бобслей, скелетон и шейни. Дървета на възраст между 500 и 600 години трябваше да бъдат отсечени, за да се освободи място за пистата. Организаторите обещаха, че на тяхно място ще засадят 10 000 дървета. Освен това бъдещите разходи за експлоатация и поддръжка ще окажат голямо бреме върху публичната хазна", каза още Коларов.

Междувременно от HBO Max обявиха днес, че звездите от Crave Original сериала „Страстно съперничество“ (Heated Rivalry), Хъдсън Уилямс и Конър Стори, са избрани да участват в щафетата с олимпийския огън като официални факлоносци на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026.

Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 ще са достъпни за всички абонати на стрийминг платформата HBO Max в Европа, включително за първи път в Италия и Германия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com