Андреа Бочели дава тон на Зимните олимпийски игри
Заедно с Марая Кери откриват церемонията
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Заедно с Марая Кери откриват церемонията
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