Пълна зала, победа и емоции. Везенков разтърси София!

Българският национал Александър Везенков изрази радостта си след победата на Олимпиакос над Апоел Тел Авив с 89:85 в мач от Евролигата, игран пред пълна „Арена 8888“ в София. Успехът дойде в напрегнат двубой, а атмосферата в залата се превърна в един от акцентите на вечерта. Самият Везенков призна, че е изпитал силно вълнение от срещата пред българска публика. Той подчерта, че подобни събития могат да дадат тласък на интереса към баскетбола у нас.

„Много се радвам, защото успяхме да напълним зала, която не се е пълнила за баскетболен мач. Дано това е началото, за да се запалят децата по баскетбола“, заяви Везенков след срещата.

Въпреки победата, българинът не скри, че не е напълно удовлетворен от личното си представяне. Според него обаче в този етап от сезона най-важен остава крайният резултат и приносът на отбора като цяло. Той отбеляза, че съотборниците му са компенсирали в трудните моменти, което е помогнало за успеха.

„Не съм доволен от представянето си, но важното е победата, защото когато победим всичко се забравя бързо“, коментира националът.

Везенков призна, че е бил допълнително мотивиран от подкрепата в залата и от факта, че за първи път играе клубен мач пред родна публика. По думите му това е преживяване, което ще остане дълго в съзнанието му.

„Със сигурност се вълнувах. Публиката дойде да види мен и отбора. Това е нещо, което ще си спомням със гордост“, каза още той.

Баскетболистът използва случая да отправи и по-широко послание към развитието на спорта в България. Той изрази надежда, че подобни събития ще доведат до по-голям интерес и ще помогнат за популяризирането на играта сред младите.

„Моята мечта е да напълним залата на мач на националния отбор. Не знам дали можем да го направим, но трябва да опитаме“, добави Везенков.

В залата присъства и Христо Стоичков, който поздрави българския баскетболист след срещата. Везенков отбеляза, че двамата се познават още от периода си в Барселона и подчерта, че присъствието на легендата е било специален момент за всички. „Всички знаят кой е той, така че беше вълнуващо не само за мен“, заяви Везенков.

Националът обърна внимание и на реакцията на феновете, като подчерта, че за един спортист няма по-голямо признание от това да вижда деца с неговия екип по трибуните. По думите му именно такива моменти дават смисъл на усилията и натоварения график в професионалния спорт.

