Ким Чен- ун потегли с влака за Китай. Ето какво вечеря

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун напусна Пхенян и замина за Китай с брониран влак, за да участва във военен парад в чест на Деня на победата, пише Би Би Си.

"В понеделник Ким напусна севернокорейската столица с бронирания си влак. В него има специален вагон-ресторант, в който държавния глава ще се наслаждава на най-скъпите френски вина и пресни омари", се казва в статията.

Очаква се специалният влак да се движи бавно поради засилените мерки за сигурност и ще вземе разстоянието до Пекин за 20-24 часа. Пристигането му е насрочено за вторник, 2 септември.

Разстоянието между Пхенян и Пекин е близо 800 километра и с кола се взима за около 12 часа при средна скорост 70 км/ч. Това означава, че влакът за президента се движи парадно с не-повече от 35 км/ч.

