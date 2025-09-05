Парадът на Си, Путин и Ким през 10 китайски мъдрости

Ако стои неподвижен, драконът става пленник на раците.

Това е една от най-популярните древни китайски мъдрости, свързана хем с техния символ, хем с най-големия им страх - да тъпчат на едно място. Срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, последвана от грандиозния парад в Пекин, се превърнаха в 4-те незабравими дни за президента Си Цзинпин, които привлякоха вниманието на света почти колкото 4-те победни дни на Тръмп миналия месец, които той започна с историческата среща с Путин в Аляска и завърши триумфално с визитата на европейските лидери в Белия дом.

Вятърът духа, но планината остава.

Това беше посланието на срещата на върха на десетчленната Шанхайска организация за сътрудничество (ШОС), която често е наричана "анти-НАТО". В един огромен пристанищен град, разположен в близост до китайската столица Пекин, беше спуснат огромен червен килим и по него се стичаха като на холивудска премиера азиатски президенти и премиери, слизащи от впечатляващи лимузини, хваната под ръка от знатните си съпруги, облечени по последния писък на световната мода.

Докато първите дами обикаляха с луксозни корабчета и се наслаждаваха на крайбрежните гледки, мъжете им се надпреварваха да обясняват, че светът е вече многополюсен, а в икономическата везна Азия е започнала да накланя над Америка.

За да набиеш тигъра с тояга, ти трябват кръвни братя.

Си дори не се опита да прикрие целта на срещата, като показа стремежа на Китай към глобално лидерство. Той позиционира Шанхайската организация за сътрудничество като обединена алтернатива на западните алианси и обяви, че курсът към насърчаване на регионалните икономики и техния растеж вече е задействан и се осъществява на бързи обороти.

Един от най-популярните кадри от Тиендзин остана общата снимка на Наренда Моди, Владимир Путин и Си Цзинпин, смеейки се и поне привидно демонстрирайки близко приятелство.

Който зад гърба ме клевети, той се бои от мене, а който в очите ме хвали, той ме презира.

Най-знатният гост за китайския президент се оказа не руският му колега, а индийският премиер Нарендра Моди. който пристигна на първото си посещение в Китай от 2018 г. Дългите двустранни разговори завършиха с потвърждение на "стабилните отношения" и обещание за бъдещи големи проекти и визити. Двамата лидери заявиха, че двете най-населени държави в света трябва да бъдат партньори, а не съперници и че трябва да "управляват отношенията си от стратегическа висота и дългосрочна перспектива". Въпреки това обаче различията между Индия и Китай, по отношение на граничните спорове, останаха твърде видими, затова и общите им усилия срещу САЩ засега са само пожелание. Докато Си разкритикува "тормозещото поведение" на някои държави, отправяйки не особено прикрит упрек към САЩ, Индия потвърди подкрепата си за руския нефт, но пък обяви, че слага нулеви мита на американските стоки.

Силният човек ще преодолее препятствието, а мъдрият – ще премине през целия път.

Сянката на Тръмп така и не изчезна от срещата до нейния край. Индия и Пакистан успяха да седнат на една маса, а медиите отбелязаха кой има заслугата за края на войната. Турция, която е учебник за баланс между Изтока и Запада, беше посрещната с почести. Азербайджан и Армения, които подписаха във Вашингтон мирното споразумение, получиха топъл китайски прием, но леден поглед от Путин, а Киргистан и Таджикистан, до които още не е стигнал каспийския път на Тръмп, бяха удостоени с лична среща от Кремъл.

В отсъствието на другия важен играч - индонезийският президент Прабово Субианто, който отмени посещението си заради бушуващите в страната социални протести, в Тиендзин успяха да изпъкнат Иран и Беларус.

Кучето няма да напусне стопанина си, защото е беден.

А краят на форума завърши по азиатски. Със сделка за милиарди на "Газпром", който ще строи газопровода "Силата на Сибир 2". Тръбата, която ще доставя до 50 млрд. куб.м газ годишно за поне 30 години през Монголия за Китай. Сделката зарадва Путин, тъй като компенсира намалените доставки на газ за Европа след нахлуването в Украйна. "Силата на Сибир 2" ще носи по 2,5 млрд. - 4,3 млрд. долара годишно за "Газпром", което е далеч под 20-те млрд. долара, които компанията изгуби накуп от Европа.

Ако ми кажете нещо, ще ви повярвам. Повторите ли го, започвам да се съмнявам. Продължите ли да го настоявате, осъзнавам, че ме лъжете

Звън на стотици нови оръжия и 10 000 военни в униформи. А по червения килим вървят Си Цзинпин, Путин и Ким Чен-ун, които се възхищават на 80 000 гълъби и още толкова балони, пуснати в небето веднага след металните криле на изтребителите. Така изглеждаше центърът на Пекин по време на мащабния военен парад, който бе не само демонстрация на военна сила. Той беше опит да се пренапише историята. Стремеж на китайския лидер да преформатира ролята на Пекин на световната политическа сцена.

Всички гарвани по света са черни.

Новите ядрени балистични ракети, лазерните оръжия, гигантските подводни дронове бяха извадени на площада, за да се опитат да превърнат Китай в страховита военна сила, която е способна да съперничи на Съединените щати. И която заради ключовата й роля във Втората световна война, днес заявява претенции да преформулира себе си като пазител на следвоенния международен ред. Затова и в своята реч Си заговори за това, че сме на прага на мира и войната, а Китай е застанал от правилната страна на историята.

С малка брадва може да се повали голямо дърво

Ако имаше нещо, което да засенчи блясъка на парада, то това беше снимката на тримата – Си, Путин и Ким. А големият отсъстващ – Тръмп, бързо напомни за себе си, наричайки ги „заговорниците срещу Америка“. И Москва, и Пекин, побързаха да отговорят, че нямат нито желание, нито време да го правят, но какъв ще бъде следващия ход на Америка – тепърва ще разберем.

Целта на живота е да умрем млади, но колкото се може по-късно.

А дотогава, Ким Чен ун ще се наслаждава на огромните омари, които го чакат в ресторанта на прословутия му брониран влак, с който ще се завърне в Пхенян и ще вдигне наздравица за световната слава, която го споходи. Путин ще продължи с бомбардировките. Европейският съюз ще изучава китайския опит за многомилиардната си програма SAVE. А китайците ще продължат да седят на реката, за да чакат труповете на враговете им да минат по нея.

