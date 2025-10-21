Австралия и САЩ със сделка за милиарди. Добиват критични суровини

Доналд Тръмп и австралийския премиер Антъни Албанезе с ключова сделка.

Австралия и САЩ ще инвестират през следващите години милиарди долари в проекти за добив на критични суровини, отбранителната индустрия и други сфери по силата на двустранно споразумение, което бе подписано днес от американския президент Доналд Тръмп и австралийския премиер Антъни Албанезе, обяви Белият дом, цитиран от Ройтерс и БТА.

Договорът предвижда през следващите шест месеца САЩ и Австралия да вложат над 3 млрд. долара в добива на критични минерали. Освен това Пентагонът ще вложи финансови средства в рафинерия за галий в Австралия. Канбера от своя страна ще увеличи общия обем на инвестициите си в САЩ с близо 1 трилион долара до 2035 г., когато се очаква те да достигнат 1,44 трилиона долара, се казва още в изявлението на Белия дом.

Тръмп отбеляза, че споразумението за критичните суровини е било договорено преди четири или пет месеца.

Албанезе пристигна по-рано днес във Вашингтон за първата си двустранна среща с Тръмп. Канбера иска Вашингтон да разшири участието си в добива на критични суровини в Австралия на фона на засилващия се китайски контрол върху глобалните доставки, отбелязва Ройтерс. Албанезе трябва да обсъди с Тръмп и плана на Австралия да изгради флот от подводници с ядрено задвижване, търговските връзки и стабилността в Индо-тихоокеанския регион, се казва в прессъобщение на канцеларията на австралийския премиер.

Албанезе е придружаван от министъра на ресурсите, но не и от министрите на външните работи и отбраната.

Тръмп каза преди срещата си с Албанезе, че очаква да разработи честно търговско споразумение с китайския си колега Си Цзинпин и планира да ускори доставката на атомни подводници за Австралия.

Правителството на Тръмп преразглежда сключения през 2023 г. пакт в областта на отбраната АУКУС. Договорът възлиза на 239,46 млрд. долара. и предвижда през 2032 г. Австралия да закупи от САЩ атомни подводници с ядрено задвижване и впоследствие да построи нов клас подводници с подкрепата на Великобритания.

Тръмп е решен да отмени политиката, започната от предшественика му Джо Байдън, но австралийските власти изразиха увереност, че пактът в АУКУС ще се запази.

"Австралия и САЩ са стояли един до друг във всеки голям конфликт в продължение на повече от век", каза вчера Албанезе, който през май бе преизбран за втори мандат.

Преди днешната среща австралийски официални лица подчертаха, че Канбера плаща своя дял по споразумението АУКУС, като тази година е отделила 2 млрд. долара, с които да ускори производството на подводниците, поръчани от САЩ.

Освен това Австралия подготвя военноморската си база в Индийския океан за планираното за 2027 г. разполагане на американски подводници от клас "Вирджиния".

