Европейската комисия потвърди, че санкциите на Европейския съюз срещу Русия не включват изрична забрана за пътуване на руския президент Владимир Путин или външния министър Сергей Лавров.

„Руският президент ще може да влезе в Европейския съюз без никакви проблеми“, съобщи Европейската комисия.

Това означава, че няма правни пречки двамата да влязат на територията на ЕС, включително за евентуална среща между Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Будапеща.

Всички страни от ЕС НАТО трябва да дадат въздушен коридор на Путин за да се срещне с мен . Ако има страна против и не позволи преминаването на Путин от въздушното им пространство , ще бъде санкционирана . Срещата е важна, срещата е за мир, е позицията на Тръмп.

Говорителката на Европейската комисия по външните работи и сигурността Анита Хипер заяви по време на ежедневен брифинг, че Путин и Лавров са обект на замразяване на активи, но санкционният режим не им забранява да пътуват.

Тя подчерта, че макар подобна среща да не е официално потвърдена, действащите мерки не биха възпрепятствали влизането на руския президент в държава от ЕС.

На въпрос как Путин би могъл физически да пристигне в Будапеща при положение, че въздушното пространство на ЕС е затворено за руски самолети, Хипер обясни, че всяко изключение би трябвало да бъде одобрено от съответната държава членка. Европейската комисия сама по себе си няма правомощия да разреши подобно влизане.

Заместник-главният говорител на Европейската комисия Олаф Гил коментира по-широките последици от възможната среща между Тръмп и Путин, като заяви, че ЕС приветства всяко усилие, което може да доведе до „справедлив и траен мир“ в Украйна. Ако подобна среща помогне за постигането на тази цел, тя ще бъде възприета като положително развитие, допълни той.

Изявлението на Европейската комисия последва анонса на Доналд Тръмп по-рано тази седмица, че е разговарял с Путин за първи път от близо два месеца и че двете страни планират среща в Будапеща. Ако тя се осъществи, това ще бъде първото посещение на руския президент в столица на държава членка на ЕС след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 година.

Според Тръмп по време на телефонния разговор двамата са обсъдили доставките на американски оръжия за Украйна, включително ракетите „Томахоук“, както и въздействието на новите санкции срещу руските енергийни приходи.

Междувременно Унгария потвърди, че ще бъде домакин на срещата и увери, че Путин ще бъде приет „с уважение“.

Външният министър Петер Сиярто заяви пред журналисти, че страната е напълно готова да осигури необходимите условия за разговорите между американския и руския лидер. Той определи Унгария като „най-безопасната държава в Европа“ и „една от най-безопасните в света“.

Сиярто подчерта, че посещението на Путин ще се проведе без никакви пречки. „Очакваме президента Путин с уважение. Той ще може да влезе в Унгария, да проведе успешни разговори и да се върне у дома. Ние сме суверенна държава и не се нуждаем от ничие разрешение“, каза той.

Изявлението му идва въпреки издадената от Международния наказателен съд (МНС) заповед за арест на Путин през март 2023 г. по обвинения за незаконно депортиране на украински деца. През април 2025 г. Унгария обяви намерението си да се оттегли от МНС – решение, което последва посещение на израелския премиер Бенямин Нетаняху, също обект на заповед на съда.

През май унгарският парламент гласува в подкрепа на излизането от МНС, като решението ще влезе в сила една година след официалното уведомяване на генералния секретар на ООН, изпратено на 2 юни 2025 г. До тогава Унгария остава юридически задължена да изпълнява заповедите за арест, издадени от съда.

Ако срещата в Будапеща се състои, тя ще отбележи не само първото влизане на Путин в територия на ЕС от началото на войната, но и ще подчертае все по-независимата позиция на Унгария в рамките на Европейския съюз по отношение на Русия и международното правосъдие.

