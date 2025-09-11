Омбудсманът алармира за лавина от жалби срещу тестове за наркотици

Вълна от жалби за фалшиво положителни резултати при полеви тестове за наркотици на пътя

накара омбудсмана Велислава Делчева да потърси спешна реакция от държавата. Тя сезира министрите на вътрешните работи и на здравеопазването Даниел Митов и д-р Силви Кирилов, след като само за година сигналите на водачи на моторни превозни средства са се увеличили значително, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

Конкретни препоръки към институциите

В писмото си Делчева настоява за „комплексен подход от мерки за преодоляване на проблема“. „Най-неотложната мярка е ускоряване на анализа на кръвните проби чрез разширяване на лабораторния капацитет и подобряване на координацията между институциите, така че резултатите да се предоставят в кратки и разумни срокове“, пише тя.

Омбудсманът предлага още здравното министерство и Националният съвет по наркотични вещества да изготвят публично достъпен и редовно актуализиран списък на лекарствени продукти, които съдържат вещества, способни да дадат фалшиво положителен резултат, както и отделен списък на медикаменти, които не съдържат наркотични вещества, но могат да повлияят тестовете. Тя подчертава и необходимостта от широка информационна кампания за гражданите и медицинската общност.

Правна несигурност и бавни анализи

Според Делчева жалбите очертават няколко сериозни проблема. Най-честият е използването на полевите тестове DrugTest 5000 като превантивна мярка, което води до погрешни резултати дори при хора, приемащи легални лекарства – обезболяващи или сиропи за кашлица. Последиците за тях са тежки: досъдебни производства, временно отнемане на шофьорска книжка и автомобил, 24-часови арести и дори невъзможност да упражняват професията си.

Другата остра тема е забавянето на лабораторните анализи. „Още през 2023 г. беше поет ангажимент от министъра на вътрешните работи за разкриване на допълнителни лаборатории и обучение на специалисти, които да ускорят процеса по изследване на пробите… но към днешна дата заявените от МВР мерки за ускоряване на кръвните изследвания не са изпълнени“, посочва Делчева. Тя напомня, че изследванията в момента се извършват във ВМА, Националния институт по криминалистика и Медицинския институт на МВР, а през 2023 г. са закупени два робота за ускоряване на анализа.

Неотложни действия и позицията на МВР

Омбудсманът изтъква, че „единствената възможност за пострадалите граждани от фалшиво положителни резултати е, след като им излезе кръвната проба, която отхвърля наличие на алкохол и наркотици, да потърсят обезщетение по съдебен ред за претърпените имуществени и морални вреди по реда на Закона за отговорността на държавата и общините“.

Вътрешният министър Даниел Митов също признава, че проблемът е сложен и не се изчерпва с националната практика: „Причините за това, че тестовете за наркотици засичат и обикновени лекарства, са многопластови. Тестовете са много чувствителни и това не е проблем само в България.“ Той допълни, че устройствата реагират на медикаменти, които по принцип не трябва да се взимат преди шофиране: „Такива са дори някои сиропи за кашлица.“

