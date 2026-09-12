Шокиращи данни за договори и аванси обяви Александър Пулев
Икономическият министър заяви, че е спрял плащания по обществени поръчки и подготвя следващи действия
Следете всички новини, анализи и коментари за Министерства. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Икономическият министър заяви, че е спрял плащания по обществени поръчки и подготвя следващи действия
Константин Проданов разкри как ще управлява "Прогресивна България"
И роди шегата „Министерството на културизма“. Ето сериозният отговор
Велислава Делчева настоява за по-бърз анализ на кръвните проби
Той направи своеобразен отчет на първите 100 дни от работата на министерствата, ръководени от министри социалисти
От палата бяха дадени конкретни препоръки на министрите на труда и социалната политика и на образованието и науката
Парите за заплати в публичния сектор по консолидираната фискална програма достигат невероятните 23 милиарда лева
Премиерът ще разпореди на ведомствата допълнителна задълбочена проверка
Финансистите изразяват и съмнения, че разходите ще възлязат само на 10 млн. лева
„Сглобката претърпя пълен провал”, категоричен е Делян Добрев
Три министерства – на икономиката, на отбраната и на иновациите си поделят отговорността
Заседанието на комисията по отбрана беше засекретено
Къде колко пари са дадени
Министерството на образованието ще представи предстоящите промени
САЩ са открили пробив във федералните ведомства "сравнително бързо"
Това съобщиха от правителствената информационна служба
Засега канцеларията на Сунак не е отговорила на запитванията за коментар по темата
Партията извезе с гневна позиция
Хоризонтът на евентуален нов редовен кабинет в това Народно събрание остава шест месеца
Той призова да се направи пълна ревизия на работата на всички министерства