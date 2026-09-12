Каменица АД - история с бъдеще
Почти 150 години по-късно най-ценната традиция остава способността да се променяш
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Почти 150 години по-късно най-ценната традиция остава способността да се променяш
Кампанията „Алкохолът е лош шофьор“ навлиза в 17-ата си година с най-смелата идея досега
През 2022 г. „Каменица“ АД лансира на пазара Каменица 0.0%
Ясното осъзнаване на важността на семейството, малките щастливи моменти и позитивната нагласа към ежедневието е най-важният урок от кризата
За футболните фенове пускаме златен кен, посветен на Стоичков Антон Карлов е изпълнителен директор на "Каменица" АД. На 8 юни 2016 г. компанията полу...
Точно преди кулминацията регионалните полуфинали на Фен Купа 2016 във Варна бяха прекратени заради силна буря, финалният мач ще се играе в Бургас Дне...
Пловдивският завод на „Каменица" АД спира работа от днес, съобщи Под Тепето. Компанията ще концентрира цялото си производство в предприятието в Хаско...
"Каталунците" (Кирчево) спечелиха тазгодишното издание на "Kamenitza Фен Купа". На финала във Велико Търново те биха с 5:3 (1:1 в редовното време) "Ло...
Тринадесетото издание на Kamenitza Фен Купа е само на крачка от своята кулминация. Заключителният кръг стартира днес, на обновения стадион „Ивайло" въ...
Обновеният стадион "Ивайло" ще приеме финалната битка на най-големия турнир за приятелите от квартала - "Kamenitza Фен Купа". Старт на надпреварата ще...
Горна Оряховица ще прииме на 4-5 юли деветият Регионален полуфинал на Kamenitza Фен Купа 2015. Арена на футболните битки ще бъде стадион „Локомотив",...
Регионалната битка за Шумен стартира днес на стадион „Панайот Волов" с мачовете от програмата на Kamenitza Фен Купа 2015. В нея се съревновават най-до...
Турнирът на приятелите от квартала - Kamenitza Фен Купа 2015 ще завладее този уикенд Шумен с горещи футболни емоции „по каталунски". Шестият Регионале...
Стадион „Локомотив" във Варна ще е домакин на 16-17 май на Регионалните полуфинали на Kamenitza Фен Купа 2015 за тимовете от Варна и Добрич. Близо 150...
Вторият полуфинален кръг от програмата на Kamenitza Фен Купа 2015 акостира вчера, на стадион „Kamenitza Арена" в Бургас. В него ще вземат участие най-...
Бронзовият медалист от САЩ '94 и вицепрезидент на БФС Йордан Лечков откри втория полуфинален кръг от "Каменица Фен Купа 2015". Турнирът на приятелите...
Високи подпочвени води тормозят десетки жители на село Каменица. Проблемът е от над две десетилетия, но засега не е решен. Живителната течност блика н...
Камата дарява с топки всичките си съотборници Най-успелият български футболист Христо Стоичков показа, че не е забравил да бележи голове с които се п...
Шумен. Днес и утре в Шумен ще се проведе деветият полуфинален кръг на Kamenitza Фен Купа 2014. След 2 години отсъствие, най-големият и вълнуващ футбол...
По 48 кенчета "Каменица" - футболната бира на България, се студят в редакцията на "Стандарт" за двама майстори на прогнозата. Нека Трифон Велчев от гр...