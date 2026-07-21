Каменица АД - история с бъдеще

Как първата бирена компания в България посреща новите потребителски очаквания, технологичната трансформация и изискванията към устойчивия бизнес

Когато през 1881 г. „Каменица“ АД поставя началото на индустриалното пивоварство в България, едва ли някой е очаквал, че почти 150 години по-късно успехът на една пивоварна ще зависи от данни, технологии и прогнозиране на риска толкова, колкото и от качеството на бирата.

Но именно това е реалността на съвременната индустрия – свят, в който променящите се потребителски предпочитания, новите категории напитки и необходимостта от по-устойчиво производство поставят бизнеса пред нови предизвикателства, отговорности и възможности.

За „Каменица“ АД отговорът никога не е бил единствено в традицията. Историята е важна част от идентичността на компанията, но дълголетието не означава само богато минало. То е свързано със способността да разпознаваш промените навреме и да се адаптираш към тях.

През различните етапи от своето развитие компанията многократно е въвеждала нови продукти и производствени практики на българския пазар. От първата тъмна бира у нас, през първото безалкохолно предложение в лицето на Каменица 0.0% и първия бирен микс, до надграждане на премиалното портфолио и новите категории напитки – стремежът към развитие остава постоянна част от бизнеса.

Според Васил Петров, директор „Верига на доставки“ в „Каменица“ АД, именно способността за адаптация е една от причините компания с толкова дълга история да продължава да бъде релевантна и конкурентоспособна.

„145 години по-късно най-важният въпрос не е само какво сме постигнали до днес, а как изграждаме способността да бъдем успешни и утре. Традицията ни дава стабилна основа, но бъдещето принадлежи на компаниите, които умеят да се променят и да учат постоянно“, казва той.

Пивоварната индустрия е в епицентъра на сериозна трансформация – променят се не само технологиите, но и самите потребители. През последните години пазарът на бира се развива в среда на по-висока ценова чувствителност, по-колебливо потребителско доверие, здравословни тенденции и все по-видима промяна в нагласите на младите поколения към различните категории напитки. Паралелно с това нараства интересът към по-нискоалкохолни и безалкохолни варианти, а потребителите стават все по-отворени към нови вкусове, марки и поводи за консумация.

Тези процеси променят не само маркетинга, но и производството. Разширяването на портфолиата, развитието на премиум сегмента и навлизането в категории отвъд традиционната бира означават повече сложност, повече формати и по-високи изисквания към цялата верига на доставки. След рекордния ръст на безалкохолната категория през 2024 г., и през 2025 г. компанията отчита устойчив растеж на своето 0.0.% портфолио. В същото време премиум сегментът нараства, а международни марки като Madrí Excepcional, Stella Artois, Staropramen, Beck’s, Corona и Guinness продължават да укрепват позициите на компанията във високите ценови сегменти. Успоредно с това стратегическият фокус вече включва и категории отвъд бирата – ясна индикация за посоката, в която се развиват потребителските предпочитания.

„Промяната в избора на консуматора има пряко отражение върху производството и веригата на доставки. Когато портфолиото става по-разнообразно, а пазарът – по-динамичен, гъвкавостта става също толкова важна, колкото и ефективността. Това означава по-добро планиране, по-бърза реакция и много по-тясна връзка между данните, производството, търговската мрежа и потребителя“, коментира Васил Петров.

През последните години производството и управлението на веригите на доставки преминават през една от най-сериозните си трансформации. Ако преди основният фокус е бил върху капацитета и ефективността, днес на преден план излизат устойчивостта, управлението на риска и способността за бързо адаптиране към промени. Геополитическата несигурност, климатичните фактори, колебанията при суровините и все по-динамичните пазари създават нови предизвикателства за бизнеса. В резултат компаниите инвестират не само в производствени мощности, но и в по-добри системи за анализ, прогнозиране и управление на риска.

„Преди години основното предизвикателство беше да събереш информацията, а днес – да я превърнеш в по-добри решения. Данните сами по себе си не са ценни, а способността да ги използваш навреме и по правилния начин“, казва производственият директор. Тази трансформация вече се случва и в пивоварната на „Каменица“ АД в Хасково, която е отличена като „Пивоварна №1 в света“ в групата Molson Coors в две поредни години. Признанието отчита показатели като качество, безопасност, околна среда, ефективност, оптимизация на процесите, потребление на ресурси, надеждност и цялостна производителност.

През 2026 г. заводът продължава внедряването на глобалната програма World Class Supply Chain 2.0 – система за стандартизация, оптимизация и устойчиво развитие на производството, прилагана във всички пивоварни на Molson Coors. Амбицията е ясна – изграждане на стабилна, предвидима и свързана верига на доставки, която да позволява системно подобряване на резултатите и устойчив растеж. В рамките на програмата екипите работят по инициативи за автономна поддръжка на оборудването, стандартизиране на процесите и развитие на нови умения. Само през 2025 г. са предотвратени близо 3000 дефекта по оборудването, реализирани са десетки подобрения и са разработени стотици работни инструкции, които подпомагат устойчивото представяне на производството, разказва още Петров. Същевременно пивоварната ускорява дигитализацията на процесите чрез платформата Zaptic, която подпомага управлението на оборудването и ежедневните производствени дейности.

Когато говорим за изкуствен интелект в контекста на верига на доставки, той вече намира приложение в прогнозиране на търсенето, анализ на пазарни данни и ранно предупреждение за потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху производството или доставките. В „Каменица“ АД тази посока вече е реалност чрез използването на платформи за проследяване и управление на рискове и инструменти за подпомагане на прогнозите и вземането на решения, обяснява Петров.

Друга съществена промяна е начинът, по който бизнесът възприема устойчивостта. Само допреди няколко години темата често се разглеждаше като отделен проект или инициатива. Днес все повече компании я възприемат като естествена част от управлението на производството, ресурсите и веригата на доставки. „Следващата стъпка не е просто да добавяме зелени инициативи, а да интегрираме устойчивостта във всяко бизнес решение. Производството, данните, автоматизацията и грижата за ресурсите вече не могат да се разглеждат като отделни теми. Те са част от една обща посока на развитие“, смята Петров.

В „Каменица“ АД този подход не започва от днес. През 2023 г. компанията изгради първия соларен парк в Европа в рамките на Molson Coors на територията на пивоварна Хасково – проект, който постави основите на по-дългосрочната трансформация към по-ефективно и устойчиво производство. От 2022 г. пивоварната оперира изцяло със зелена енергия, като фотоволтаиците осигуряват около 30% от нея. Днес фокусът е много по-широк и обхваща начина, по който се управляват процесите, ресурсите и веригата на доставки, така че устойчивостта да бъде естествена част от развитието на бизнеса, а не отделна инициатива.

Но независимо колко бързо се развиват технологиите, според Васил Петров най-важният ресурс продължават да бъдат хората. Промените в индустрията поставят нови изисквания към знанията и уменията на специалистите. Техническата експертиза остава важна, но все по-голямо значение придобиват аналитичното мислене, способността за работа с данни и готовността за непрекъснато учене. Именно затова компаниите инвестират все повече в инициативи, подобряващи компетенциите служителите в тези направления. В „Каменица“ АД това включва вътрешни обучения на служителите от всички функции, сътрудничество с висши учебни заведения, дуално обучение и специализирани програми за развитие на млади таланти в производство и логистика.

„Традицията е силна основа, но тя не е достатъчна сама по себе си. Бъдещето ще принадлежи на компаниите, които умеят да свързват хора, технологии и устойчиво мислене в един общ начин на работа. Именно там виждам следващата голяма стъпка за индустрията“, заключава Васил Петров.