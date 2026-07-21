Съюз на пивоварите: Да, на отговорностите към българските деца

От 2012 до 2025 г. са проведени над 620 събития в повече от 65 населени места в страната

Превенцията е най-ефективна, когато обединява усилията на институции, местни общности, родители и отговорен бизнес.

Именно върху тази идея вече повече от десетилетие се развива националната кампания „КОД:ОТГОВОРНИ ЗАЕДНО“ на Съюза на пивоварите в България (СПБ), посветена на здравословното развитие на децата и превенцията на употребата на алкохол от непълнолетни.

Дейностите по кампанията са водещ приоритет в стратегията на СПБ за социална отговорност и устойчивост. Инициативата започва през 2011 г. като спортно-образователен проект, а днес е устойчива национална програма, която насърчава активния начин на живот, творческите занимания и социалните умения като естествена алтернатива на рисковото поведение.

Основната философия на „КОД:ОТГОВОРНИ ЗАЕДНО“ е, че универсалната превенция започва много преди възникването на риска. Затова проектът поставя във фокуса не само децата, но и техните родители, учители и всички възрастни, които участват във възпитанието и изграждането на ценностите на младите хора. В публичните дебати най-често говорим за децата тогава, когато вече е възникнал проблем – употреба на алкохол и наркотици, агресия, зависимости, отпадане от училище. Значително по-рядко обръщаме внимание на превенцията, която може да предотврати подобни рискове още преди да са се появили. Специалистите отдавна са единодушни, че най-ефективната превенция не се изчерпва с предупреждения и забрани. Тя означава децата да имат възможност да спортуват, да творят, да общуват, да бъдат част от активна общност и да растат в среда, която развива увереност, отговорност и социални умения. Не по-малко важно е родителите и учителите да бъдат активни участници в този процес.

В рамките на кампанията ежегодно се организират спортни празници, образователни срещи, творчески ателиета, екологични инициативи и интерактивни обучения, които предоставят на децата възможности за активно участие, нови знания и полезни умения. Всички дейности са безплатни и са насочени към създаването на среда, която насърчава здравословния начин на живот, личната отговорност и позитивния избор. Особено внимание се отделя на малките населени места, икономически по-слабо развитите райони, ромските общности и семействата в уязвимо положение. Така инициативата достига до деца и родители, които по-рядко имат достъп до подобни образователни и превантивни програми.

Една от силните страни на проекта е широкото партньорство между бизнеса и публичните институции. През годините към инициативата се присъединяват Столична община, Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Община Велико Търново, сдружение „Св. Иван Рилски“, Столичният превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – ПИЦ по ПН. регионални управления на образованието, училища, неправителствени организации и десетки местни общности. Благодарение на това сътрудничество кампанията се утвърждава като устойчив модел за обществено ангажирана превенция. Всички инициативи по „КОД:ОТГОВОРНИ ЗАЕДНО“ се финансират изцяло от членовете на СПБ

Резултатите показват мащаба на инициативата. За периода 2012–2025 г. са проведени над 620 събития в повече от 65 населени места в 20 области на страната, с участието на над 85 000 деца, родители, учители и доброволци. Разпространени са над 250 000 образователни и информационни материала, а национални проучвания показват, че близо една четвърт от българските граждани разпознават ESG кампаниите на Съюза на пивоварите в България. Дейностите по кампанията намират отражение в отчетите към Министерския съвет по Националната програма за закрила на детето, Националната стратегия за младежта и Националния съвет за превенция на престъпността., а приносът ѝ е отличен с 25 национални и международни награди в областта на корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие.