Българската бира чупи рекорди. 145 години пивоварна индустрия

На 20 юли - Илинден по стар стил, българската пивоварна индустрия посреща юбилейната си 145-а година. Големите заводи инвестират в модерни линии и зелени технологии, малките пивоварни предлагат нови стилове, а безалкохолната бира печели потребители с невиждана скорост. Класическият светъл лагер остава най-познатият вкус, но по рафтовете вече има пшенични, плодови, силно охмелени и сезонни предложения.

Пазарът вече не живее само със светло пиво

Продажбите на бира у нас остават близо до 5 млн. хектолитра годишно, но по-интересната промяна е в избора. Потребителят все по-рядко се води единствено от познатия етикет. Вкусът, стилът и опаковката вече имат по-голяма тежест, а цената невинаги е първият въпрос.

Това отвори място за пшенични бири, индийски светли ейлове, стаутове, плодови рецепти и лимитирани серии. Част от малките производители работят с билки, цветя, различни видове малц и по-ароматен хмел. Появяват се и бири, които се предлагат само през определен сезон или на мястото, където са сварени.

В България днес работят големи компании, регионални заводи и десетки микро пивоварни. Заедно те предлагат стотици марки и разновидности, а новите продукти се появяват почти всяка година.

Владимир Иванов, председател на УС на Съюза на пивоварите

Безалкохолната бира поведе промяната

Най-бързо растящата категория вече не е нов вид силна или екзотична бира, а напитката без алкохол. През 2025 г. този сегмент е нараснал с 53% и се превръща в основно поле за нови рецепти.

Безалкохолната бира вече не се купува само от хора, които трябва да шофират. Тя се търси след спорт, в обедната почивка, по време на пътуване и в случаите, когато потребителят иска вкуса на пивото без ефекта на алкохола. Производителите отговарят със светли, пшенични и плодови варианти, които все повече приличат по вкус на традиционната бира.

Категорията е особено популярна сред младите хора и жените. Тя се вписва и в по-широката мода към напитки с по-ниско съдържание на алкохол, по-ясно изписани съставки и по-лека консумация.

Инвестиции в малц, хмел и по-зелени заводи

През 2025 г. вложенията в сектора са доближили 45 млн. евро - най-високото годишно равнище от две десетилетия. Средствата не отиват само за нови линии и опаковки. Пивоварните инвестират в намаляване на разхода на вода и енергия, повторна употреба на материали и по-добро оползотворяване на отпадъците.

Сериозно внимание се отделя и на суровините. Разширяват се мощностите за производство на малц, а българският хмел отново намира път към пазари със стари пивоварни традиции. Това е важна промяна за отрасъл, който дълго време разчиташе в голяма степен на вносни съставки.

До производството стои и науката. Българските специалисти изследват дрождите, ферментацията, сортовете ечемик и влиянието на различните видове хмел. Част от експериментите са насочени към използването на плодове, билки и цветя, които могат да променят аромата и съдържанието на естествени антиоксиданти.

България е видима на европейската карта

Европа е дом на близо 10 000 пивоварни и десетки хиляди марки. България не е сред най-големите производители, но заема стабилно място на пазара и поддържа силна местна индустрия.

Родните компании са сред най-активните при доброволното изписване на хранителна информация. Върху почти всяка бира, произведена у нас, могат да се видят съставките и калорийната стойност. Това улеснява избора и отговаря на новото търсене на повече прозрачност.

Българските пивовари получават и високи оценки в европейски проучвания за репутацията на сектора. Към традиционното качество през последните години се добавят зелени практики, кампании за умерена консумация и работа с местните общности.

От първите фабрики до днешния бранш

Съвременната история на българската бира започва през втората половина на XIX век. Пивоварни се появяват в Шумен, Пловдив, Русе, София, Лом, Търново и Стара Загора, а бирариите стават част от новия градски живот след Освобождението.

През 2026 г. отрасълът отбелязва 145 години пивоварна индустрия, 70 години българска пивоварна наука и 35 години от създаването на Съюза на пивоварите в България.

В организацията членуват „Болярка ВТ“, „Бритос“, „Загорка“, „Каменица“, „Карлсберг България“, „Ломско пиво“, „Доровски инвест“ и „Русчук Крафт Брюъри“. Част от нея са и производителите на малц „Малтери Суфле“ и „Булмалц“, както и единственият производител на хмел у нас - „Булхопс“. Членовете на съюза произвеждат почти цялата бира в страната и стоят зад общите инициативи за устойчиво производство, прозрачност и отговорна консумация.