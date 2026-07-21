Ростислав Бакалов: Десертните бири са новата мода

Вкусът им може да варира от торта „Гараш” до течни сладоледи, казва управителят на първия магазин за крафт пиво у нас 100 Beers Ростислав Бакалов

100 Beers е първият магазин за крафт бира в България. В момента е основен вносител и дистрибутор на занаятчийско пиво в страната. От 2013 г. насам работи с едни от най-добрите европейски пивоварни и може да се похвали с една от най-впечатляващите селекции на Балканите. 100 Beers е и основен организатор на фестивала Balkan Beer Bash, който е най-мащабното крафт бирено събитие в тази част на Европа.

Управител на 100 Beers е Ростислав Бакалов - любител на истинската бира от над 15 години. Вече 13-та година за него това е и профестия. Бакалов е един от няколкото сертифицирани BJCP бирени съдии в страната и човек пробвал доста над 10 000 вида бира.

- Г-н Бакалов, българският потребител става ли по взискателен към бирата? Как се промени вкусът му през последните години?

- Зависи от гледната точка. Честно казано, гледайки как вкусът на масовите бири се унифицира с тенденция към занижаване на качеството, явно стандартният потребител на този тип бири обръща все по-малко внимание на качеството.

От друга страна пък имам късмета да наблюдавам еволюцията на занаятчийските бири в България от самия им зародиш тук и виждам как качеството се подобри в пъти, а потребителите далеч вече не залагат просто на нещо различно, а внимателно избират бирата си и знаят какви очаквания към качеството да имат спрямо производител, стил, както и спрямо това преди колко време е пакетирана бирата. Определено има много повече хора, които предпочитат да изпият две-три малки бири за цялата вечер вместо три двулитровки с идеята да наблегнат на качествено съдържание. Също както има и много хора, които идват при нас и си търсят конкретен стил бира, конкретен профил или дори понякога пиво с точно определени сортове хмел. С две думи - прогресът е огромен за последните 13 години.

- Ако трябва да посочите 5 бири, които всеки любител на пивото трябва да опита поне веднъж в живота си, кои са те?

- Не бих се ограничил до пет конкретни бири, но да кажем пет стила звучи като добра мисия за старт на всеки новопрохождащ в тези среди. Без съмнение един New England IPA е задължителен като най-популярният стил в крафт бирата за последните няколко години. Задължителен е и предшественикът му – West Coast IPA, за да разберат хората, че всъщност първоначално IPA е по-скоро горчива бира. Със сигурност бих препоръчал някой плътен, наситен и силен стаут (този тип бири често са с алкохолно съдържание от порядъка на 12-15%), отлежал в бъчви от друг алкохол. Абсолютно задължително е да се опита и ламбик - стил, който всъщност е защитено географско наименование и се произвежда изключително в района на Брюксел и долината на река Зене. Така ще се разбере до какви измерения може да стигне вкусът на бирата. В случая е интензивно кисела, ферментирала спонтанно без добавянето на мая и само с диви дрожди от микрофлората на района. А след това отлежава в дъбови бъчви.

За номер пет бих сложил изключително популярните в последно време десертни бири, които често са инспирирани от реално съществуващи десерти и могат да варират от торта „Гараш“ до всякакви интерпретации на течни сладоледи.

- Кои са най интересните световни бирени тенденции в момента и кои от тях намират място на българския пазар?

- В последните години всичко интересно в бирения свят на Запад бързо стига и тук, така че не отнема много време да се реализират и локално. Със сигурност нещо, което е интересно са въпросните десертни (pastry) бири, за които вече споменах. В последствие, като техен производен стил, се появиха и Smoothie sour бири, например. На практика всичко с добавени съставки извън вода, малц, хмел и мая, може да се получи много интересно и експериментите са безкрайни. Украйна, Русия и Балтийските държави например си падат много по гозе (кисел стил бира с над 10-вековна история произхождащ от Лайпциг) с домати. От там нататък следват стотици интерпретации като освен доматите се добавят подправки или пък маслини, целина и всичко, което би подхождало като вкус. Всичко това вече стига бързо и при нас, така че повечето от тези шантави тенденции могат да се опитат и тук.

- Все повече се говори за крафт културата. Какво трябва да знае човек, който досега е пил само масови марки , за да направи първата крачка към крафт бирата?

- На първо време трябва да знае, че ще пие бира с вкус и аромат, а не лишена от такива. Това обикновено е занаятчийски продукт, създаден от хора и изцяло с истински продукти, максимално качествени суровини и по стриктно спазвани рецепти. Бира, на която се дава нужното време да ферментира с цел да се постигне максимално добър вкус, а не продукт, чиято цел е да достигне възможно най-ниска себестойност и е готов за ден-два.

- Какво често объркват хората когато избират бира - стил, температура на сервиране, чаша или съчетание с храна?

- Ако бирата е хубава, няма какво да се обърка. Да, има някои по-подходящи чаши или съчетания с храна, но просто попитайте за съвет нас или някой от колегите в специализираните места за бира.

Магазинът е на "Юрий Венелин" 1 в София и има и онлайн версия на www.100beers.bg