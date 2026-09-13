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10-те вида български политици

10-те вида български политици

Медиите често се подават на първични впечатления и смятат, че българските политици са изключително различни един от друг, та затова трябва да използва...

13 май | 12:31
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