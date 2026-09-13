Тежка катастрофа край Плевен: Загина 26-годишен шофьор
Ударил се челно в градски автобус
Следете всички новини, анализи и коментари за Пордим. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ударил се челно в градски автобус
Новата слава на Пордим обаче има дълбоки корени
Няма по-голямо признание от това младите да останат да живеят в града, казва кметът Детелин Василев
С шествие, водено от четири гайди ГЕРБ-Пордим откри предизборната си кампания за местните избори. В него се включиха председателят на 43-тото Народно...