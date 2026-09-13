След оставката! Ето къде отива Сарафов
Ваня Стефанова е изключително почтен човек и отличен прокурор, каза Огнян Дамянов от ВСС
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Ваня Стефанова е изключително почтен човек и отличен прокурор, каза Огнян Дамянов от ВСС
Разкрито ли е всичко за взривовете
Предстои и назначаването на ДНК експертиза за идентифицирането на телата, намерени вчера
Това че до момента си бил свидетел не те предпазва от повдигането на обвинения, каза Бойко Найденов
Вземете опита на други страни, призова Светослав Василев депутатите
Не мога да се притеснявам, когато не съм направил нищо, каза той
Искри заради отделянето на следствието от прокуратурата
Според него повдигнатото му обвинение е опит да бъде сплашен
Прокурорската колегия се произнесе
Медийните му изяви след атентата срещу Гешев, били съгласувани с Борислав Сарафов
Няма да подам оставка, каза шефът на следствието
Огледите продължават над 15 часа
Трябва да се провери всяка една версия и възможност
Пламен Данаилов каза, че няма от какво да се притеснява от своята дейност
Реакцията е на казаното по-рано днес от бившия министър на енергетиката Ал. Николов
Подведен под отговорност е и бившият министър на енергетиката Александър Николов
Следствието отново е независимо
Политиците може да си коментират, каквото си искат, каза Ясен Тодоров
94 милиарда оборот – добра печалба, казва топ следовател
Прокурорите гласуват днес за шеф на следствието