Нова ценна находка в Гьобекли тебе. Хвърля светлина върху духовния свят

Нова находка в Гьобекли тебе. За нея съобщи турският министър на културата и туризма на Турция Мехмет Нури Ерсой.

В рамките на непрекъснатата работа, която извършваме от години в Гьобекли тепе, искам да споделя радостната новина за още една важна находка. Между структурите В и D бе намерена човешка статуя, вградена хоризонтално в стената на помещение, за която се смята, че е поставена като обреден дар. Подобни примери сме откривали преди в Карахан тепе, но това ново откритие от Гьобекли тепе е изключително ценно и хвърля светлина върху ритуалите и духовния свят на Неолитната епоха”.

Това заяви Ерсой при посещение на Гьобекли тепе в Шанлъурфа заедно с японската принцеса Акико Микаса.

Обектът е от Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, известен още като „нулевата точка на историята“.

Министър Ерсой и принцеса Акико получиха информация от проф. д-р Неджми Карул, ръководител на разкопките в Гьобекли тепе, относно работата, която се извършва в района, съобщава ТРТ.

В изказването си Ерсой подчерта, че Гьобекли тепе, със своето минало, достигащо 12 хиляди години назад, се приема за една от отправните точки не само на Анадола, но и на цялата човешка история.

„Целим устойчиво управление на интереса към Гьобекли тепе“

Ерсой посочи, че разкопките в Гьобекли тепе са повратен момент за археологията.

„Благодарение на дейностите в рамките на проекта Наследство за бъдещето, ние не се ограничаваме само с разкопки – реставрираме и съхраняваме разкритите структури, за да ги предадем на идните поколения“, заяви той.

Той припомни, че миналата година реставрацията започна от т.нар. Лъвска структура, а тази година е продължила в структура C:

„В най-голямата до момента разкрита постройка – структура C – успешно завършихме укрепването на стените и връщането на менхирите в оригиналните им позиции. Камъните, достигащи 6 метра височина и тежащи тонове, бяха изправени отново благодарение на внимателната работа на нашите учени. Всеки използван материал бе подбран с оглед на автентичността – дори специалният варов разтвор от кози косми е част от тази прецизност. Вече навлизаме в нов етап – не само в разкопки и опазване, но и в управление на посетителите. До края на 2025 г. ще открием нов посетителски център, паркинг и пешеходни алеи, чрез които ще управляваме интереса към Гьобекли тепе по устойчив начин.

Тази година пренесохме около хиляда маслинови дървета, което допринесе за опазването на района, а предстоящите геомагнитни измервания ще определят бъдещата стратегия на разкопките.“

В рамките на проекта Каменните хълмове от 2025 г. участват 36 международни академични институции и екип от 220 експерти и студенти, които провеждат археологически проучвания на 10 различни места. Ерсой подчерта, че Гьобекли тепе е общо наследство на цялото човечество.

Изложба в Берлин: „Митове в камъка: Гьобекли тепе и светът на последните ловци“

Министър Ерсой подчерта, че отдават голямо значение на популяризирането на Гьобекли тепе:

„Миналата година организирахме изложбата Гьобекли тепе: Тайната на едно свещено място в Колизеума – величествения символ на Римската империя. На тази историческа среща между Колизеума (на възраст около 2 хилядолетия) и Гьобекли тепе (на възраст 12 хилядолетия) станаха свидетели над 6 милиона души.“

Той допълни:

„Тук за първи път искам да споделя още една вълнуваща новина. От 5 февруари до 31 юли следващата година в музея на Близкия изток, галерия „Джеймс Саймън“ в Берлин, ще открием голямата изложба Митове в камъка: Гьобекли тепе и светът на последните ловци. В нея ще бъдат представени 96 експоната от инвентара на музея в Шанлъурфа. Убеден съм, че това ще бъде втората спирка на Гьобекли тепе в Европа, която също ще предизвика огромен интерес.

Гьобекли тепе не е само археологическо място, което осветлява миналото – то е завет, който трябва да предадем на бъдещето. Наш дълг е да го опазим, съхраним и споделим с цялото човечество.“

„Гьобекли тепе е общо наследство на човечеството“

Ерсой подчерта, че приятелските отношения не се ограничават само в културната и икономическата сфера – благодарение на подкрепата на Япония за археологическите проучвания в Турция, те са получили ново измерение.

Той благодари на принцеса Акико за проявения интерес:

„Вярвам, че нашето приятелство ще се укрепи още повече върху основата на културата и историята. Гьобекли тепе е общо наследство на човечеството. Да го опазим и предадем на бъдещето е наша обща отговорност.“

Министър Ерсой и японската принцеса Акико бяха придружени от заместник-министъра на културата и туризма Гьокхан Язгъ, валията на Шанлъурфа Хасан Шълдак и други официални лица.

