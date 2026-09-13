Чудесата продължават! Нова находка в Хераклея Синтика (ВИДЕО)
Проф. Людмил Вагалински откри мраморен торс
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Проф. Людмил Вагалински откри мраморен торс
Карикатуристи свързаха статуята с премиера Киър Стармър след изборите на 7 май.
Сглобени са три фрагмента от ръката, които са намерени през различни години
Важно събитие в Петрич на 3 октомври
Археолозите се надяват скоро да споделят нови разкрития
Вече навлизаме в нов етап – не само в разкопки и опазване, но и в управление на посетителите, каза още Мехмет Нури Ерсой
Микеланджело излага легендарния си Давид в сърцето на Флоренция
Той сложи край на състезателната си кариера след Олимпиадата в Париж
Управникът стяга мащабно отбелязване на 80-ата годишнина от края на Втората световна война
По 211-сантиметровата скулптура, изваяна от цял мраморен блок, бе свършена огромна работа
Президентът Башар Асад не е напуснал столицата Дамаск, въпреки че се появиха информации по този въпрос
Интересна теза и за втората находка
Обявява новината кой е човекът от първата статуя
Гай Марий Хермоген си я поръчал приживе. Бил е гражданин на Одесос
Липсва му само дясната китка, има и леки щети по лицето, така че предстои реставрация
Открита бе шестметрова статуя на Света Богородица с Младенеца
Статуята е на обществено значима личност
На 3 октомври втората статуя ще бъде извадена и пренесена в музея в Петрич
Т също ще бъде изложена в РИМ Петрич
Новата мраморна статуя бе разкрита благодарение на разпореждане от назначена от министъра на културата Найден Тодоров Комисия за допроучване на мястот...