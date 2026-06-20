Годеницата на Рачков. Поредната, която го скубе?

Годеницата на Димитър Рачков – Виктория Кузманова, отново се оказа в центъра на вниманието, след като около нея избухна бурна дискусия за ролята на парите в любовта.

Бившата адреналинка от “Господари на ефира”, която успешно развива собствен салон за красота, вече снима и онлайн предаване, в което разговаря с различни гостенки по теми като отношенията между мъжете и жените, любовта и финансовата независимост.

Именно един от последните епизоди предизвика сериозен отзвук в социалните мрежи.

Гостенката в предаването защити тезата, че мъжът трябва да осигурява комфорт на жената, да я обсипва с подаръци, пътувания и внимание, защото именно това я кара да се чувства ценена и обичана.

Думите ѝ предизвикаха десетки коментари, а част от зрителите стигнаха до извода, че щом Виктория е поканила подобен събеседник и не е възразила на казаното, вероятно и самата тя споделя подобна философия, пише “Ретро”.

Междувременно не стихват и слуховете около отношенията ѝ с Димитър Рачков.

Отдавна се говори, че популярният комик не пести средства, когато става въпрос за любимата му жена. Екзотични пътувания, дизайнерски подаръци и инвестиции в бизнеса на Виктория често са сред темите, които се коментират около двойката.

След като двамата се сгодиха в началото на годината, вниманието вече е насочено към предстоящата сватба.

Според запознати подготовката върви с пълна сила, а бъдещите младоженци не възнамеряват да правят компромиси с нито един детайл.

Особен интерес предизвиква булчинската рокля на Виктория. По информация на близки до двойката моделът вече е избран и ще бъде изработен специално по неин проект.

Макар точната стойност да се пази в тайна, сред светските среди упорито се говори, че цената може да бъде сравнима със стойността на чисто нов автомобил.

Очаква се и самото тържество да бъде сред най-коментираните светски събития на годината, като сред гостите вероятно ще присъстват редица популярни лица от шоубизнеса.

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