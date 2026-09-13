Страшна драма с царевицата. Европа в троен капан
Губи милиони тонове, а ударът стига до месото и хляба
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Губи милиони тонове, а ударът стига до месото и хляба
Европейското земеделие пред колапс заради жеги и пожари
Афиркански камилар разказа, че само за последния месец е загубил осем малки камилчета заради екстремните температури
Симеон Караколев обвини държавата, че раздава европейските средства без национална цел и видим резултат
Брюксел призна сектора за стратегически и обещава защита при кризи, по-справедливи доходи и нови пазари
Това заяви Илияна Йотова на откриването на XIV Национален събор на овцевъдите в България
Тепърва ще видим на рафтовете стоките, които сега се возят на по-високи цени
Млекопроизводителите с тежка критика към европейската аграрна политика
Държавен фонд „ Земеделие“ отпуска помощи
450 евродепутати гласуваха „против“, 204-ма - „за“, а 32-ма се въздържаха
Секторите "Плодове", "Зеленчуци" и "Животновъдство" остават приоритетниза нас
Няма да ни допуснат да развиваме овощарство и зеленчукопроизводство, защото ще ощетим старите страни-членки, казва Стайко Стайков
Под 20% е влаганата българска суровина в произведените у нас месни продукти, заявиха фермери от новосъздадената Асоциация на пасищните животновъди. Те...
От 180 ферми край Пловдив само 15 отговарят на европейските изисквания Животновъдите са получили европейски и национални средства в размер на над 600...
Общината ще връща славата на Стария квартал Градът възражда земеделието и животновъдството Община Банско подема кампания за подпомагане на развитиет...
Новите мерки по оперативната програма за селско стопанство са насочени към сектори като овощарство, зеленчукопроизводство, животновъдство. Но тепърва...
Даваме приоритет на проекти за животновъдство, плодове, зеленчуци и био Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев е роден на 5 май 1...
София. Катар оттегли депозита от 50 млн. долара, предвидени за българското животновъдство. Срокът на депозита изтече през октомври 2013 г., потвърдиха...
Ценят порода "Българска Мура" в Бразилия и Венецуела
95% от разсада за родните плодове и зеленчуци е от чужбина