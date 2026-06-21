ЕС с нов удар срещу китайските автомобили

Властите в ЕС разглеждат възможността за въвеждане на допълнителни мита върху plug-in хибридите, които се внасят от Китай, пише германското издание Handelsblatt, предава "Аутомедия". Сега такива тарифи важат за електрическите превозни средства, но не и за PHEV.

Настоящите мита бяха въведени след като се оказа, че внасяните в Европа електромобили получават държавна подкрепа от китайските власти. Затова от 31 октомври 2024 година към базовото вносно мито на ЕС от 10% са добавени такси, които са индивидуални за различните производители - за BYD са 17%, за Geely - 18,8%, а за SAIC, компанията-майка на MG, - 35,3%.

Тарифите обаче се отнасят само за изцяло електрическите превозни средства, докато моделите с двигатели с вътрешно горене, конвенционални хибриди и plug-in хибридите останаха извън ограниченията. Сега обаче и това е на път да се промени, тъй като водещите китайските производители - BYD, MG, Chery с Omoda и Jaecoo, както и Geely, заложиха именно на PHEV модели, които избягват допълнителни тарифи.

Това даде резултати и plug-in хибридите от Китай стават все по-популярни в Европа. През 2025 именно BYD Seal U DM-i стана най-продаваният PHEV на Стария континент, изпреварвайки популярни модели като Volkswagen Tiguan eHybrid, Volvo XC60 Recharge, Ford Kuga и Toyota C-HR.

До момента все още не е взето окончателно решение, но Handelsblatt твърди, че ЕС вече е започнал разследване и разглежда възможността за разширяване на допълнителни тарифи за PHEV. В същото време се очаква, че за plug-in хибридите митата може да са по-ниски в сравнение с електрическите превозни средства, тъй като тези превозни средства имат по-малки батерии и структурата на разходите е различна.

Не трябва да се забравя, че средните емисии за нови превозни средства, продавани в ЕС, са ограничени от регулациите на ЕС, а превишаването им води до изчисляване на огромни глоби за производителя – 95 евро за всеки грам от всяко превозно средство, което превишава лимита. Всеки китайски plug-in хибрид, продаван в ЕС, намалява баланса на CO2 на конкретния производител и му позволява да въвежда по-обикновени хибриди или класически автомобили с горене на европейския пазар, без да бъде изложен на високи глоби за надвишаване на CO2 емисии.

Ако европейските тарифи станат по-строги, китайските марки може да бъдат по-активни в преместването на производството в ЕС или в промяната на приоритетите за износ. И такива решения с течение на времето могат да повлияят на наличността на отделни модели на други пазари.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com