Корупционният скандал в Европа расте! Могерини хвърли оставка
Това стана след обвиненията, които й повдигна Европейската прокуратура
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Това стана след обвиненията, които й повдигна Европейската прокуратура
Задържаха бившия дипломат № 1 на Евросъюза
Федерика Могерини приветства освобождаването на украинци като част от размяната и призова двете страни "да засилят този импулс"
"С върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и сигурността Федерика Могерини обсъдихме мигрантската криза, прилаганет...
Френският държавен глава Франсоа Оланд каза, че очаква, че ще има период на репресии в Турция след неуспешния опит за преврат. Всичко за опита за пре...
Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и сигурността Федерика Могерини заяви, че ситуацията в Бахрейн не е само в...
Новата глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на ЕС обсъди Европейският парламент с Върховния представител на Съюза Федерик...
Министър Даниел Митов ще вземе участие в редовното заседание на Съвета по външни работи днес в Брюксел. В рамките на Съвета външните министри ще обсъ...
Турция е още далеч от членство в Европейския съюз. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Федерика Могерини. „Ни...
Българската група в АЛДЕ с писмо до Могерини и Хан за изясняване на фактите от Анкара Членовете на Eвропейския парламент от ДПС се обърнаха с писмо к...
Новата Европейска стратегия за външна политика и сигурност, изготвена от екипа на Върховния представител Федерика Могерини, както и прегледът на Европ...
В понеделник, 25 май, в Рим Сергей Станишев ще открие конференция на високо равнище, организирана от Партията на европейските социалисти. Тя е под над...
Призовавам за стриктно спазване на договореностите от Минск-2 за мирно и устойчиво решение. Това заяви лидерът на европейските социалисти Сергей Стани...
ЕС ще предприеме стъпки за борба с трафикантите на незаконни емигранти в Средиземно море, без да изчака приемането на резолюция по този въпрос в СС на...
ЕС представи план за действие от 10 точки за спиране на вълната от имигранти, пресичащи Средиземно море след последната трагична загуба на човешки жив...
Европейският съюз и Куба се договориха да ускорят преговорите за подобряване на двустранните си отношение. Надеждите са до края на годината да бъде по...
Брюксел. Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини призова за широк съюз...
Брюксел. Върховният представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурността Федерика Могерини сформира извънредна работна среща на външнит...
Анкара. Турция да се включи в европейските санкции срещу Русия заради поведението на Кремъл по отношение на Украйна ще поиска Върховният представител...
Брюксел. "Държавите-членки на ЕС и НАТО трябва да анализират отказа на Русия от строителството на "Южен поток"", заяви върховният представител на ЕС Ф...