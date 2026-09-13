Радев назначи още петима нови заместник-министри
Още петима нови заместник-министри в различни ведомства назначи със свои заповеди премиерът Румен Радев.Станимир Христов Станев става заместник-минист...
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Още петима нови заместник-министри в различни ведомства назначи със свои заповеди премиерът Румен Радев.Станимир Христов Станев става заместник-минист...
София. Министър-председателят Георги Близнашки издаде заповеди за назначаването на първите заместник-министри, предадоха от пресцентъра на Министерски...
Назначават до петък 38 заместник-министри София. Хора от бизнеса, неправителствените организации и президентската администрация поемат втория ешелон...