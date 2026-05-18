Донев замразява заплатите във властта, пенсиите скачат със 7,8%

Правителството започва бюджетната процедура за 2026 година със серия тежки финансови мерки, ограничения върху заплатите във властта и обещание за увеличение на пенсиите. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който разкри, че държавата е натрупала дефицит от 1 млрд. и 750 млн. евро още към края на април. По думите му пенсиите ще бъдат увеличени със 7,8 процента от 1 юли, а данъците няма да бъдат променяни. В същото време кабинетът подготвя сериозни ограничения на разходите и орязване на администрацията.

Таван за заплатите във властта

Донев обяви край на автоматичното увеличение на възнагражденията за премиера, министрите, депутатите, регулаторите, съдебната система и ръководствата на държавните структури. Финансовият министър заяви, че кабинетът ще предложи на Народното събрание да премахне обвързването на депутатските заплати със средната работна заплата в обществения сектор. „Слагаме таван на възнагражденията за всеки зает в бюджетния сектор. Никой няма да получава основна заплата, която е по-висока от тази на президента на България“, каза Донев. По думите му същото ограничение ще важи и за ръководствата на публичните предприятия и членовете на бордовете.

Администрацията под ножа

От 1 септември държавата ще намали със 10 процента разходите за заплати и осигуровки в бюджетната сфера. Донев уточни, че индивидуалните възнаграждения няма да бъдат орязвани, а икономиите ще дойдат чрез съкращения и преструктуриране на администрацията.

„Намалението на разходите ще е за сметка на преглед на структурите и оптимизация на числеността на администрацията“, заяви финансовият министър. Той подчерта, че социалните разходи за най-уязвимите групи няма да бъдат намалявани.

Милиарди дефицит и неплатени сметки

Гълъб Донев представи тежка картина на публичните финанси и сравни държавния бюджет със средностатистическо българско семейство, при което разходите надскачат доходите. Според него държавата е наследила огромни неразплатени сметки и авансово изтеглени приходи.

„Дотук държавният бюджет следваше правилото - харчим днес, да му мислят следващите“, заяви Донев. По думите му към момента има още 2 млрд. и 554 млн. евро разходи, които чакат плащане, както и над 1 млрд. и 100 млн. евро неразплатени общински проекти само за тази година.

Финансова акробатика и авансови приходи

Финансовият министър разкритикува и практиката за авансово изтегляне на приходи в предишни периоди. Според него през 2025 г. е бил изтеглен авансов корпоративен данък от банките в размер на 363 млн. евро, а междинните дивиденти от държавните дружества са лишили бюджета за 2026 г. от още 566 млн. и 700 хил. евро приходи.

„Чрез тези две операции, които минават за финансова акробатика, е постигната фискалната цел за 2025 година, но днес правят задачата по-сложна“, каза Донев.

„Край на бюджетите на кръпки“

Вицепремиерът заяви, че управлението на "Прогресивна България" ще прекрати практиката бюджетът да се „кърпи“ със временни решения и задържани плащания. „Модата на бюджетите на кръпки свърши. Затваряме първите и най-видими кранчета, през които изтича обществен ресурс“, заяви Донев.

Той обяви още, че към 30 април дефицитът по консолидираната фискална програма възлиза на 1,4 процента от БВП.

Поздрав за DARA и „Евровизия“

В края на изявлението си финансовият министър поздрави изпълнителката DARA за успеха й на „Евровизия“. „В бюджета за 2027 година ще има още едно перо - „Евровизия 2027”. Благодарим ти, DARA“, каза Донев.

