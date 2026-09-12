Зеленски благодари на Илияна Йотова: Украйна високо цени приятелството на България
Той подчерта, че двете държави имат „много какво да спечелят“ от задълбочаването на двустранните отношения в редица области
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Той подчерта, че двете държави имат „много какво да спечелят“ от задълбочаването на двустранните отношения в редица области
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