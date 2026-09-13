Дейвид Бекъм-първият спортист милиардер. Колко пари е скътал
Това важи за Великобритания, според класацията на „Сънди Таймс“ за най-богатите през 2026 г.
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Това важи за Великобритания, според класацията на „Сънди Таймс“ за най-богатите през 2026 г.
Селището е без разрешение за поставяне на увеселителни преместваеми обекти и вече е незаконно
Той бе специален гост на събитието
Къде ще бъде той
Изигра първия си мач като ветеран, Балтов го наглеждаше
Собственикът на "Капитолия" трябва да предаде терена
Българският ветеран Стилиян Петров се появи на терена за първи път от четири години. 37-годишният халф взе участие в приятелския мач на неговия Астън...
Сливенският общински съвет даде терен от 1250 кв.метра за строителството на спортна зала по борба. Парцелът се дава на сдружение, оглавявано от Станка...
Доброволци, спасители и пилотите на застраховка "Активна грижа" на "Лев Инс" проведоха обучение в Пампорово, на което беше демонстрирано как спасители...
Община Пловдив търси свободен терен, на който да бъде построена модерна тренировъчна база. Вчера кметът Иван Тотев се срещна с представители на клуба...
На стойност 64 млн. лв. възлизат сделките с бизнес имоти за първото полугодие на годината. Най-голямата от тях отново е за земя за строителство - прод...
Свободният достъп за тренировки е част от социалния проект на клуба „Футбол за всички" „Лудогорец" отваря вратите на игрищата си за всички деца от Л...
"Берое" надви ЦСКА с 1:0 на стадион "Българска армия". "Червени" фенове старателно почистиха терена от снега преди двубоя от програмата на А група. А...
Провеждането на мачовете от "А" група е под въпрос заради обилния снеговалеж в цяла България. На места, освен със снежна покривка, терените са и навод...
ЦСКА продължава нормално подготовката си след техническия според клуба гаф. В събота на път за сутрешното занимание на отбора "армейците" са били инфо...
Италианският запалянко Марио Фери, познат като Ястреба, реализира поредното си нахлуване на терена по време на футболен мач, като този път уважи осмин...
Бургас. Правителството отне от Министерството на отбраната управлението върху имот от 8 дка и го предостави на общината за изграждането на спортната з...
Имотът му гледа към Долината на въздишките, наблизо "живее" и Барбра Стрейзънд Ticket to the Moon... Така пееха преди 33 години емблематичните Electr...
София. Националната спортна академия (НСА) трябва днес принудително да влезе със съдия-изпълнител във владение на терен в местността „Акротирия", Несе...