Синоптик посочи какво време ни очаква през февруари. Идва....

Облачността се придвижва от юг. Постепенно валежите от южните райони ще обхващат страната. В южните части валежите ще бъдат до 10 литра на кв.м. В североизточните райони - до 12-13 литра на кв.м. През нощта започва захлаждане. Това прогнозира синоптикът Петър Янков пред Bulgaria ON AIR.

В петък валежите ще бъдат от дъжд и сняг. В София няма да се натрупа снежна покривка, но в събота валежите ще продължат.

Янков посочи, че циклонът, който ще донесе интензивни валежи в нашата страна в неделя, в събота ще се намира над Южна Италия.

"В неделя валежите ще обхванат Гърция и южните райони от нашата страна. Ще вали предимно сняг. В Южна България в неделя ще се образува снежна покривка от 10 см, в София - около 5 см", каза още синоптикът.

Той предупреди, че през почивните дни видимостта ще бъде намалена заради валежите и мъглите. За черен лед има условия до вторник, сряда. Ще има заледявания по пътните настилки, алармира Янков.

Най-студената балканска столица през уикенда ще бъде Букурещ - с температури от минус три до минус един градус.

Времето през февруари 2026

"Първи февруари е неделя, валежите ще бъдат интензивни. По планините ще се натрупа снежна покривка от 20-30 см", уточни синоптикът.

В първите дни от февруари ще се задържи студено - с температури от минус 8 до 4-5 градуса, стана ясно още от прогнозата на Янков.

Снегът ще продължи да вали в понеделник сутринта, 2 февруари, а през деня валежите ще спират и ще се задържи студено.

Янков прогнозира, че от сряда рязко ще се повишат температурите и на места ще достигат 13-14 градуса. В София ще бъдат около 6-7 градуса.

В петък, 6 февруари, през нашата страна ще премине нов средиземноморски циклон, който ще донесе дъжд и мокър сняг.

Лавинната опасност в планините ще се повиши чувствително с новите 20-30 см сняг, отправи предупреждение Янков към скиорите и сноубордистите.

Динамично време и пореден циклон над страната

Целият февруари се очертава с динамична първа половина, с валежи.

Следващият циклон, който ще донесе интензивни валежи, ще бъде в края на десетдневието между 8 и 10 февруари.

Февруари ще бъде сравнително топъл, не се очакват резки застудявания. По-ниските температурите ще бъдат от минус 6 до минус 1 градус, завърши Янков.

