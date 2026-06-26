НИМХ обяви обрат с времето! Студен фронт връхлита страната

Синоптик от НИМХ съобщи, че след поредицата от свръх топли дни, към края на следващата седмица през страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе и повече валежи.

„В средноевропейските страни ще е доста горещо в следващите дни, а у нас в събота температурите ще бъдат между 31 и 36 градуса, в неделя и понеделник - с още 1-2 градуса по-високи”, прогнозира Красимир Стоев в ефира на предаването „Твоят ден”.

„На фона на предимно слънчевото време, утре на отделни места в източните и в планинските райони ще има развитие на купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. В неделя и понеделник вероятността за валежи е много малка”, каза синоптикът.

По думите температурите са високи, но във вторник въздушната маса над западна България ще е неустойчива, така че в следобедните часове на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В сряда и четвъртък на повече места в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, каза още синоптикът и допълни, че ще има условия и за градушки. По думите му температурите след сряда ще се понижат, а в петък ще има относително стабилизиране.

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