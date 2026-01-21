Синоптик от НИМХ предупреди: Минус 13 градуса до дни, а през февруари...

От днес започва затопляне на времето и няма да има отрицателни температури през деня. Това ще продължи до края на тази и до началото на следващата седмица, каза за БТА главен асистент д-р Красимир Стоев - синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Със затоплянето и с преноса на топъл въздух от юг, ще има валежи. Това ще е свързано с циклон, който се формира в Средиземно море.

Валежите ще започнат от сняг, но заради навлизането на топъл въздух ще преминават и в дъжд, като особено в Горнотракийската низина утре ще има условия за поледици. В София утре се очаква да вали сняг, каза Красимир Стоев.

Последната седмица на януари и първата седмица на февруари времето ще е много динамично, поясни синоптикът от НИМХ Красимир Стоев. Той уточни, че се очаква да има серия от средиземноморски циклони, които ще са причина и за валежи, и за по-ниски температури.

В прогнозата за времето у нас за януари, преди месец Красимир Стоев съобщи, че се очаква най-ниските температури през януари в страната да са между минус 18 и минус 13 градуса. Попитан днес дали вече този период мина, и дали до края на януари това беше най-студеният период, синоптикът отговори, че в самия край на месеца може отново да има такива ниски температури - под минус 13 градуса.

В Западна Европа в началото на този месец също имаше студено време

В началото на януари в Западна Европа също имаше ниски температури, но след студеното време там, сега вече е по-топло, тъй като с развитието на атлантически циклон се пренася топъл въздух. Но в следващите дни, отново студена вълна от изток ще навлезе в Западна и в Централна Европа. Заради това до края на януари предстоят валежи и ниски температури в западната част на Европа, каза Красимир Стоев.

Януари е най-студеният месец у нас

Януари е най-студеният зимен месец в България и е обичайно да има през него периоди с такива ниски температури, каза Красимир Стоев.

Той съобщи, че в София през януари температурата е достигала до минус 32 градуса. Това е било на 16 януари 1893 г., а метеорологичните изследвания са започнали през 1890 г.

Януари е най-студеният и най-снежният месец от годината, и обикновено той определя характера на зимата - мека, нормална или сурова. През януари има най-голяма вероятност за нахлувания на арктичен въздух от север, при което често се формират средиземноморски циклони и се създават условия за продължителни обилни снеговалежи - типична зима.

В Северна и Източна България това често е комбинирано със силен северен вятър. Има снежни виелици, навявания, образуват се преспи, което допълнително усложнява зимната обстановка.

Средният месечен брой дни със снежна покривка през януари е най-голям в Северозападна България - около 20, и най-малък по Черноморието - от 2 до 5.

Обикновено през януари са дните с най-ниски температури от годината - след нахлувания на арктичен въздух, стихване на вятъра и изясняване.

Абсолютният минимум за страната ни е от минус 38,3 градуса, измерен е в град Трън на 7 януари 1947 г. И това е най-ниската температура, която е отчетена в страната.

През януари има и интензивни затопляния, при които температурите са се повишавали до 20-23 градуса, каза Красимир Стоев.

Какъв се очаква да е месец февруари у нас?

През миналата година и февруари беше студен месец в нашата страна. А сега тенденцията за февруари на 2026 г. е да е по-зимен месец, поне това са очакванията към момента.

Очаква се през февруари у нас да има повече валежи и ниски температури, прогнозира Красимир Стоев.

Той обясни, че още е рано да се каже дали през тази зима ще има повече сняг у нас в планините в сравнение с миналата година.

