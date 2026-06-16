"Любимците на Господ": Рачев обясни защо България ще избегне големите жеги

Астрономическото лято чука на вратата и ще пристигне с много слънце, високи температури и типично летен ритъм. Добрата новина е, че България ще бъде пощадена от екстремните горещини, които се очакват в части от Западна Европа.

„Много топло и сухо време“, така климатологът проф. Георги Рачев обобщи прогнозата си в ефира на bTV. По думите му през изминалата нощ в районите на Варна и Шумен е имало сериозна гръмотевична активност, но валежите са били незначителни.

Горещата въздушна вълна постепенно обхваща голяма част от Европа и се насочва към Балканите. Въпреки това у нас температурите ще останат в по-поносими граници.

„България ще остане като любимците на Господ – топличко, но без прегряване“, коментира Рачев. За сравнение той посочи, че в района на Лисабон температурите се очаква да надхвърлят 40 градуса.

С настъпването на астрономическото лято в неделя денят ще достигне своята максимална продължителност – 15 часа и 20 минути.

В София времето също ще остане предимно слънчево и приятно през следващите дни. Още от петък температурите ще започнат да се покачват, а в събота термометрите в столицата ще показват около 30 градуса.

След кратките гръмотевични прояви в началото на седмицата страната навлиза в период на стабилно лятно време, което ще бъде добра новина както за почиващите, така и за всички, които вече броят дните до морската ваканция.

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