Проф. Рачев с първа прогноза за април. Необичайно време

Април се очаква да бъде малко по-топъл от нормалното. Такава прогноза направи климатологът проф. Георги Рачев пред "Телеграф".

"От 20 април денят става по-дълъг от нощта и това води до увеличаване на температурите. Април се очаква да бъде по-влажен от нормалното, а той по принцип си е дъждовен. Пролетта ще бъде доста динамична, както обикновено се случва, защото това е преходен сезон. Тя е един от най-кратките сезони - трае едва 47 дни средноклиматично в Русе и 77 дни в Царево", коментира той.

"Средните месечни температури през този сезон са между 5 и 15 градуса. В Русе, където климатът има по-силно изразен континентален характер, температурите много бързо се повишават и пролетта продължава едва месец и половина. В Царево пролетта продължава по-дълго поради простата причина, че морето в момента е с температура 6-7 градуса и то оказва много съществено охлаждащо влияние върху една тънка ивица от българското крайбрежие. В резултат на това пролетта е по-хладна и по-продължителна по морето", каза още специалистът.

