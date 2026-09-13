Над 400 зрители аплодираха спектакъла „Разбъркани приказки в 21 век“ с участието на младежи със затруднен слух
Обучението по актьорско майсторство се проведе в рамките на три месеца
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Обучението по актьорско майсторство се проведе в рамките на три месеца
На 15 септември представлението отново ще зарадва старозагорци и гостите на града
Нов моноспектакъл разкрива драми и неволи в истеричното всекидневие
Известни български актьори участват в представление
Дългото представление повдига въпроси за театралните стандарти
За първи път излиза на бял свят през 1797
Кога започва спектакълът
Представлението оживява на сцената на Малък градски театър "Зад канала"
Ето какво ще могат да гледат зрителите
Обявяват допълнително представление
Деян Донков излиза на сцената с музикантите от „Карандила“
Звънят на пожар на тел. 112
Театрална трупа пресъздава българската история
Критики и възмущение изразиха артистите на Малък градски театър "Зад канала"
Момчето магьосник вече е на средна възраст и не се разбира със сина си Театър "Палас" в лондонския артистичен квартал Уест Енд е бил арена на много х...
Мирослав Кокенов играе пиесата на Райко Байчев на 30 юни на камерната сцена Монопиесата "Гъдулката", която Мирослав Кокенов играе от няколко месеца в...
Москов черпи за внучка и за гастрола на "Пурпурният остров" в София Теди Москов и Мая Новоселска черпят за внучка. Синът им Иван, който очаквано се о...
Утърдената на независимата театрална сцена Десислава Боева избра театър "Сълза и смях", за да представи новия си спектакъл. Режисьорката ще покаже сво...
Над 100 четириноги аристократи с мегашоу на хиподрума в Банкя Жребци танцуват фламенко, тежковози дърпат шейни като Рамбовци Над 100 коня стягат мег...
Супердамата пее довечера в Златибор, каца в Бургас преди шоуто в Несебър След като тайфунът Роби Уилямс разтърси Бургас, ред е и на Цеца Величкович д...