Над 400 зрители аплодираха спектакъла „Разбъркани приказки в 21 век“ с участието на младежи със затруднен слух

С бурни аплодисменти и препълнена зала преминаха двете представления на спектакъла „Разбъркани приказки в 21 век“, създаден в рамките на проект за театрално обучение на Народно читалище „Мустафа Кемал Ататюрк – 2003“. Проектът е реализиран с подкрепата на Vivacom Регионален грант.

Инициативата събра за първи път на една сцена в Пловдив младежи с и без слухови затруднения, които заедно преминаха курс по актьорско майсторство и създадоха постановка с професионален жестов превод.

Обучението по актьорско майсторство се проведе в рамките на три месеца, а 27 млади участници – със слухови затруднения и чуващи – работиха заедно под ръководството на професионален актьор и гост-лектори. Те преминаха през практически занимания и модули за работа в екип, сценична култура и социални умения, но също така изградиха и приобщаваща среда и нови приятелства.

„Целият процес по създаването на спектакъла не беше просто курс по актьорско майсторство – беше преживяване, което промени начина, по който се свързваме помежду си. Театърът се превърна в език на разбирателството“, сподели Сердар Чалъшкан, ръководител на проекта и председател на читалището.

Спектакълът „Разбъркани приказки в 21 век“ се игра два пъти пред над 400 зрители в Пловдив. Постановката впечатли с креативна режисура, смело сценично присъствие и интеграция на жестовия език, който даде възможност на публика с увреден слух да бъде равноправен участник в театралното преживяване.

„Този проект е ярък пример как изкуството може да преодолее бариери и да създаде пространство за взаимно уважение и разбиране. Радваме се, че Vivacom Регионален грант даде сцена на млади хора, които с талант и смелост показаха, че различията не разделят, а обогатяват“, сподели Елица Георгиева, директор „Корпоративни комуникации“ във Vivacom.

Програмата Vivacom Регионален грант е най-мащабната социално отговорна инициатива на телекома. За десет години тя е подкрепила 128 проекта от цялата страна с общо над 700 000 лв. В юбилейното си издание програмата подкрепи 10 проекта в областта на образованието и опазването на околната среда с общо 100 000 лв. Vivacom Регионален грант се реализира в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП).

