Гала разкри голям проблем със здравето. Но обяви: Аз съм войник!

Голям здравословен проблем призна Гала в ефир. Не съм от жените, които спортуват. Не мога да спортувам заради здравословен проблем. Изведнъж се оказах с две дискови хернии на врата, призна пред колежката си Лора Крумова водещата на предаването „На кафе“ по NOVA Гала.

„Мъчат ме много. Аз съм човек, който не боледува, ако нещо мине край мен, то е за 2-3 дни и заминава. Това продължава 5-6 месеца.

Не мога да спя, не се чувствам комфортно. Искам да реша проблема с терапия, не искам да се оперирам. Ще продължавам да го направя по този начин. От нищото започна да ми изтръпва ръката, дори не знаех, че е свързано с врата, зачудих се какво ми стана“, сподели тя.

„Не се паникьосвам. Дори в много тежки моменти в живота си. Затварям се насаме, нощите са моето време да изплача всичко, през останалото време се държа като войник, което не е най-доброто нещо“, каза още блондинката.

Тя не скри, че здравословният проблем й пречи на работата.

„В рекламите се излягам на едно диванче, опитвам се да сменя позата, през останалото време се опитвам да съм усмихната и да се правя, че не ме боли“, призна Гала.

Водещата на „На кафе“ обаче припомни, че преди време й се е наложило да излезе със системи в ефир.

„Случи се малко преди да дойда, изключително рязко някакъв вирус – лошо ми е, повръщам. Дойдох, защото гостът ми беше някъде от провинцията.

Колегите извикаха Бърза помощ да ми сложи система. Но идва време за ефира и понеже не можеше да се пусне по-бързо, влязох със системата във вената“, призна водещата.

Щастливи новини на фона на проблемите

Гала говори и за второто внуче, с което скоро ще я дари дъщеря й Мари.

„Момиченце е. Мари ме изненадва с всеки следващ ден.

За мен тя е моето малко момиченце, а се оказа великан заради начина, по който минава през всичко. Аз продължавам да треперя.

Състоянието й трябва да се следи на всеки 3 месеца. Заради бременността не може да прави тези контроли.

Мари се справя геройски. Тя е много щастлива. С нея говорим на един език, въпреки разликата в поколенията. Възхищавам й се“, каза гордата майка.

