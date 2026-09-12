Европейските борси тръгнаха нагоре след примирието на Тръмп, но рискът остава
Инвеститорите реагират позитивно, докато напрежението около Иран не отшумява
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Инвеститорите реагират позитивно, докато напрежението около Иран не отшумява
Всички чакат решението на ЕЦБ и Федералният резерв
Лондонският FTSE 100 се понижи с 11,75 на сто или 0,17 на сто до 6924,99 пункта
Пост в Туитър на милиардера развълнува света
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса приключиха сесията си на зелена територия
Италия се опасява от силно въздействие на коронавируса върху икономиката й
Световните капиталови пазари нарастват в една относително спокойна седмица в разгара на летния почивен сезон и олимпийските игри в Рио де Жанейро. За...
Мерките на централните банки в Европа, Япония и Китай спряха паническите разпродажби Инфлацията в еврозоната продължава да е отрицателна, Фед изтри н...
Цената на кредитите зависи от обезпечението Клиентите внимателно трябва да сравняват офертите на банките Лихвите по ипотечните кредити на банките ве...
Франкфурт. Борсите реагираха позитивно на резултата от президентските избори в Украйна и парламентарните в Европейския съюз. Германският Dax се пока...
Акциите на банките с експозиция към руския и украинския пазар са най-сериозно засегнати
София. Основният индекс SOFIX на Българска фондова борса е най-добре представящият се индекс в региона, като попада в топ 5 на индексите по света. С...