Всичко за Индекси

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Нови върхове на Уолстрийт

Нови върхове на Уолстрийт

Световните капиталови пазари нарастват в една относително спокойна седмица в разгара на летния почивен сезон и олимпийските игри в Рио де Жанейро. За...

14 август | 7:20
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SOFIX пети в света

SOFIX пети в света

София. Основният индекс SOFIX на Българска фондова борса е най-добре представящият се индекс в региона, като попада в топ 5 на индексите по света. С...

07 октомври | 17:34
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