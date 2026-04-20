Петролът избухна с над 5 процента след военен инцидент

Цените на петрола скочиха с над 5% в ранната търговия в Азия, след като напрежението между САЩ и Иран отново се изостри. Пазарите реагираха остро на информация, че американският флот е открил огън по ирански товарен кораб, опитал да пробие морската блокада. Инцидентът поставя под съмнение крехкото примирие между двете страни. Рискът за доставките на суров петрол доведе до рязко поскъпване.

Фючърсите на сорта Брент се повишиха с 5,08 долара, или 5,62%, до 95,46 долара за барел към 07:18 часа българско време. Американският лек суров петрол WTI достигна 88,86 долара за барел, което е ръст от 5,01 долара или 5,97% спрямо предходната сесия.

Рязкото поскъпване идва само дни след сериозен спад на цените. В петък двата основни сорта поевтиняха с около 9%, след като Иран позволи свободно преминаване през Ормузкия проток до края на примирието със САЩ. Тогава президентът Доналд Тръмп заяви, че Техеран няма да затваря стратегическия морски маршрут.

Новият инцидент обаче бързо върна напрежението. По данни на Ройтерс американските сили са поели контрол над кораба след стрелбата, което допълнително изостри реакцията на пазарите.

Според анализатори опасенията за сигурността на корабоплаването отново се засилват. „В рамките на 24 часа след обявяването, че протокът е напълно отворен, вече имаше случай на обстрел на танкери, което увеличи тревогата сред транспортните компании“, заяви Джун Го от Sparta Commodities.

По думите му ситуацията се отразява пряко на доставките, като между 10 и 11 милиона барела суров петрол дневно остават блокирани. Това създава допълнителен натиск върху глобалния пазар.

Иран реагира остро на действията на САЩ и предупреди, че ще отвърне. От Техеран обявиха също, че няма да участват във втори кръг преговори, планирани преди изтичането на двуседмичното примирие.

