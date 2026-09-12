Шон Пен обърна гръб на Оскарите, предпочете Украйна. Лео и Тимъти - с мустачки
Забавните моменти на вечерта
Следете всички новини, анализи и коментари за Блясък. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Забавните моменти на вечерта
Наталия Гуркова дебютира с Queen by NG
Ирина Флорин е в суперформа и след ваканцията. Копринената жена се завърна от воаяжи из България и Европа и веднага се отдаде на възстановяващи и осве...
Диамантите са най-добрите приятели на жената. С новата линия контактни лещи на индийската фирма Shekhar Eye Research това важи повече от всякога. Уник...
В момента активно работим по организацията на изложбата в Европейския парламент, в рамките на която ще покажем безценни експонати от Варненското златн...
До 200 дни ще бъде завършен най-големият открит музей в Европа - античният комплекс "Сердика". Това обяви министърът на културата Вежди Рашидов. Той з...
Някои лъснаха блясъка си, други скандализираха, трети дебютираха
Срещи с любимите български пилоти в Интер Експо Център - София