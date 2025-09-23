Откриват български музей на инвестиционното злато

„Пазител на стойност“ е името на Музей на инвестиционното злато, който

ще отвори врати в Пловдив на 4 октомври,

съобщиха от компанията за търговия с ценни метали "Тавекс".

Проектът има образователна цел и е насочен към повишаване на финансовата култура у нас. Експозицията проследява историята на парите и тяхната връзка със златото – от първите златни монети, през възхода и упадъка на империи, до съвременните банкноти.

Посетителите ще могат да видят редки експонати, да сравнят цените на продукти от 90-те години с тези днес, както и

да "плащат" със сол, каурови миди или ранни монети.

Идеята е да бъде показано колко трудно е било търгуването без обща мярка за стойност и защо златото остава символ на ценност през вековете, поясняват от "Тавекс".

За откриването в България се очаква пристигането на представители на Световния съвет по златото (World Gold Council), както и на водещи световни рафинерии и монетни дворове – "Валкамби" (Valcambi), "Роял Минт" (Royal Mint), "Аргор-Хереус" (Argor-Heraeus), "Надир" (Nadir) и "Остриън Минт" (Austrian Mint). Те ще участват със свои щандове в специална шатра пред музея, където жителите и гостите на Пловдив ще могат да се запознаят с техни продукти.

